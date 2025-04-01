Как правильно выбрать профессию в 2025 году: советы для молодежи и тех, кто хочет сменить карьеру

Успешный выбор профессии зависит от сочетания личных талантов и потребностей рынка труда. Одним из главных аспектов в этом вопросе является готовность к обучению и адаптации.

РБК-Украина расспросило заместителя директора Государственной службы занятости Станислава Павленко о том, как правильно выбрать профессию в 2025 году и на что стоит обращать внимание людям, которые решили сменить направление карьеры.

Учитывайте личные качества и интересы

"В Украине молодежь выбирает разные профессии, все зависит от личных

интересов, предпочтений и способностей, а также реальных потребностей рынка труда. Выбор профессионального будущего - это процесс, поэтому не стоит бояться менять свои решения и пробовать новое", - говорит Павленко.

При выборе профессии важно обратить внимание на:

личные интересы, навыки и ценности, ведь профессия, которая соответствует вашим интересам, повышает мотивацию и удовлетворенность работой. Проанализируйте, что вам действительно нравится делать? Какие сферы деятельности вас захватывают? Какие ваши сильные стороны? Что вы умеете делать хорошо? Какие профессиональные, так и личностные навыки у вас уже есть (коммуникабельность, лидерство, аналитическое мышление и т.д.);

что в работе важно для вас: стабильность, возможность самореализации, высокий доход, работа в дружной команде, помощь другим? Соответствие вашим ценностям способствует ощущению смысла и удовлетворенности.

"Самопознание является ключевым аспектом, то есть - чем лучше вы понимаете себя, тем легче вам будет сделать выбор", - говорит эксперт.

Также он отмечает, что молодежь, которой нужна помощь в выборе профессии, может обратиться в ближайший Центр занятости для общения с

профконсультантом и получения индивидуальной консультации.

"На официальном сайте Государственной службы занятости появилась новая рубрика "Твой консультант". Чтобы получить профессиональную консультацию, достаточно зайти на сайт, сделать заказ и выбрать удобное время для общения с консультантом. Благодаря этому сервису общение проходит в режиме онлайн, что делает процесс максимально эффективным", - говорит Павленко.

Кроме того, для свободного доступа молодежи к профориентационным услугам службы занятости создали сервис по онлайн-тестированию "Платформа по профориентации и развития карьеры".

Исследуйте рынок труда

Павленко также советует ознакомиться с ситуацией на рынке труда. А именно узнать:

тренды: изучайте актуальные тенденции на рынке труда в Украине. Какие профессии являются наиболее востребованными и перспективными на ближайшие годы? Обратите внимание на развитие технологий и их влияние на различные отрасли;

спрос: узнайте, какие специалисты сейчас нужны работодателям. Какие отрасли развиваются быстрее всего? Какие профессии имеют высокий уровень трудоустройства и конкурентную заработную плату?

будущее: рассматривайте профессии, которые имеют потенциал для развития и адаптации к изменениям. Избегайте профессий, которые могут быть автоматизированы или потерять актуальность в ближайшее время.

"Специалисты службы занятости могут предоставить информацию о состоянии регионального рынка труда и современные потребности работодателей во время индивидуальных консультаций, семинаров и тренингов", - говорит эксперт.

Молодежь в Государственной службе занятости может получить индивидуальные профконсультации (фото иллюстративное: Freepik)

Больше узнайте о профессии, которая вас заинтересовала

По словам Павленко, важным при выборе профессии является получение информации о профессиях, которые вас заинтересовали. Он советует:

собрать информацию о профессиях, которые вызвали интерес: следует узнать об обязанностях, требованиях, условиях труда, карьерных перспективах, уровне заработной платы;

пообщаться с людьми, которые уже работают в интересующей вас сфере. Расспрашивайте об их опыте, преимуществах и недостатках профессии;

попробовать себя в выбранной профессиональной сфере через стажировку, волонтерство или неоплачиваемую практику. Это поможет вам лучше понять, подходит ли вам та или иная профессия.

"В центрах занятости проводятся профориентационные мероприятия для молодежи. Среди них: профессиографические экскурсии, дни карьеры, интерактивные мероприятия, мастер-классы, презентации профессий и тому подобное. Во время таких мероприятий можно пообщаться с представителями профессий, узнать об особенностях той или другой сферы деятельности и расширить свое видение мира профессий", - объясняет Павленко.

Советы тем, кто хочет изменить направление карьеры

Эксперт советует людям, которые задумались над изменением направления карьеры, придерживаться следующих советов:

проанализируйте свой предыдущий профессиональный опыт и навыки. Какие из них могут быть полезными в новой профессии;

будьте готовы к необходимости получения нового образования или прохождения курсов переквалификации;

используйте свой профессиональный и личный нетворкинг для поиска новых возможностей и контактов в новой сфере;

рассмотрите возможность постепенного перехода к новой профессии, совмещая текущую работу с обучением или стажировкой в новой сфере;

будьте готовы к постоянному обучению и повышению квалификации. Рынок труда быстро меняется, поэтому важно постоянно обновлять свои знания и навыки;

развивайте гибкость и способность быстро адаптироваться к новым условиям. Умение быстро осваивать новые знания и навыки является ключевым в современном мире;

развивайте цифровые навыки. Независимо от выбранной профессии, цифровая грамотность и умение работать с технологиями необходимы.

"Выбор профессии в нынешних условиях - это стратегический процесс, который должен учитывать как реалии экономической ситуации в стране, так и личные желания молодого человека, его склонности к той или иной сфере деятельности", - говорит Павленко.