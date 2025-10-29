За скандального экс-судью Богдана Львова внесли залог, - источники

За бывшего судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда внесли залог.

Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Имя подозреваемого в ВАКС не называли, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе главы Верховного суда Богдане Львове. В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что 20 млн гривен залога уже поступили на счет. К слову, только 20 октября ВАКС уменьшил залог Богдану Львову более чем в 15 раз - с 302,8 млн гривен до 20 млн гривен.