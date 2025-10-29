ua en ru
За скандального экс-судью Богдана Львова внесли залог, - источники

Киев, Среда 29 октября 2025 17:33
За скандального экс-судью Богдана Львова внесли залог, - источники Фото: Богдан Львов (pravo.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

За бывшего судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда внесли залог.

Об этом РБК-Украина сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Имя подозреваемого в ВАКС не называли, но, по информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем заместителе главы Верховного суда Богдане Львове.

В Высшем антикоррупционном суде подтвердили, что 20 млн гривен залога уже поступили на счет.

К слову, только 20 октября ВАКС уменьшил залог Богдану Львову более чем в 15 раз - с 302,8 млн гривен до 20 млн гривен.

Дело Львова

Напомним, в 2022 году украинские журналисты установили, что у Богдана Львова, который на тот момент занимал должность заместителя председателя Верховного суда и главы Кассационного хозяйственного суда, есть российский паспорт.

После скандала тогда еще глава Верховного суда Всеволод Князев снял с должности Львова. Основанием для этого стало письмо СБУ, в котором речь шла о российском гражданстве у главы Кассационного хозяйственного суда.

Затем Львов решил оспорить такое решение в Киевском окружном административном суде, его иск удовлетворили.

Однако 12 июня 2024 года Шестой апелляционный административный суд отменил это решение, окончательно лишив Львова права занимать должность судьи Верховного суда и получать компенсацию за время вынужденного отсутствия.

Кроме того, его подозревают в содействии присвоению государственной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (так называемой "трубы Медведчука"), что нанесло ущерб государству на сумму около 1,4 млрд гривен.

К слову, 27 октября правоохранители завершили расследование по делу скандальной экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая подозревается в "продаже" статуса лица с инвалидностью.

