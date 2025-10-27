Обогатилась на 160 млн гривен: следствие в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК завершено
Завершено следствие в отношении бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, ее мужа и сына. Дело передадут в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
"НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета, ее мужа и сына", - сообщили в НАБУ.
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2020-2024 годов при содействии мужа и сына Крупа незаконно обогатилась на 160 млн гривен.
Часть незаконно полученных средств легализована через фиктивную продажу недвижимости. После чего при содействии мужа средства были вывезены за границу и размещены на счетах в банках.
Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Досудебное расследование начато ГБР, в октябре прошлого года дело передано в НАБУ по подследственности.
Сейчас сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело направят в суд.
Дело Крупы
Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" председатель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.
Председатель Хмельницкой облпрокуратуры Алексей Олейник сообщил, что такой статус имели 48 прокуроров из 225. Это почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.
Крупу подозревают в незаконном обогащении. Во время обысков у нее и ее сына обнаружили 6 млн долларов наличными.
Сначала Печерский райсуд Киева избрал Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 500 млн гривен. После этого размер залога неоднократно уменьшали.
В сентябре этого года за экс-главу Хмельницкой МСЭК внесли 20 млн гривен залога.