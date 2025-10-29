ua en ru
За скандального екссуддю Богдана Львова внесли заставу, - джерела

Київ, Середа 29 жовтня 2025 17:33
UA EN RU
За скандального екссуддю Богдана Львова внесли заставу, - джерела Фото: Богдан Львов (pravo.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

За колишнього суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного суду внесли заставу.

Про це РБК-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді України.

Ім'я підозрюваного у ВАКС не називали, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього заступника голови Верховного суду Богдана Львова.

У Вищому антикорупційному суді підтвердили, що 20 млн гривень застави вже надійшли на рахунок.

До речі, тільки 20 жовтня ВАКС зменшив заставу Богдану Львову більш ніж у 15 разів - з 302,8 млн гривень до 20 млн гривень.

Справа Львова

Нагадаємо, у 2022 році українські журналісти встановили, що у Богдана Львова, який на той момент обіймав посаду заступника голови Верховного суду та голови Касаційного господарського суду, є російський паспорт.

Після скандалу тоді ще голова Верховного суду Всеволод Князєв зняв з посади Львова. Підставою для цього став лист СБУ, в якому йшлося про російське громадянство у голови Касаційного господарського суду.

Потім Львов вирішив оскаржити таке рішення в Київському окружному адміністративному суді, його позов задовольнили.

Однак 12 червня 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення, остаточно позбавивши Львова права обіймати посаду судді Верховного суду та отримувати компенсацію за час вимушеної відсутності.

Крім того, його підозрюють у сприянні привласненню державної частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" (так званої "труби Медведчука"), що завдало збитків державі на суму близько 1,4 млрд гривень.

До слова, 27 жовтня правоохоронці завершили розслідування у справі скандальної ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у "продажі" статусу особи з інвалідністю.

