"Скандально и возмутительно": Сийярто обиделся на поступок украинской теннисистки

Украинская теннисистка Александра Олейникова не пожала руку венгерской сопернице Анне Бондарь, поскольку та посетила турнир в РФ после начала войны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился из-за этого поступка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сийярто в Facebook.
Читайте также: Сийярто нагло признал: Венгрия - преграда для вступления Украины в ЕС
"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома - с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же самое зло - только 80 лет спустя", - пояснила свою позицию Олейникова.
Сийярто прокомментировал ее заявление, и назвал поведение украинской теннисистки "возмутительным и скандальным".
"Если злонамеренные люди смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - считает венгерский министр.
Кроме того, он возмутился на параллели между нацистской Германией и страной-агрессором.
"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую спортсменку", - заявил Сийярто.
Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался относительно стремлений Украины вступить в ЕС. По его словам, Будапешт якобы не намерен поддерживать вступление Киева в Евросоюз в течение ближайших 100 лет.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы, которые стремятся ослабить или разрушить ЕС, действуют непрерывно, в том числе и внутри Европы.
Поддержал позицию Зеленского и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который открыто раскритиковал позицию Орбана.
Кроме того, Орбан заявлял, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление пророссийского премьера Венгрии прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.