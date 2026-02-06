"Скандально и возмутительно": Сийярто обиделся на поступок украинской теннисистки

"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома - с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же самое зло - только 80 лет спустя", - пояснила свою позицию Олейникова.

Сийярто прокомментировал ее заявление, и назвал поведение украинской теннисистки "возмутительным и скандальным".

"Если злонамеренные люди смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - считает венгерский министр.

Кроме того, он возмутился на параллели между нацистской Германией и страной-агрессором.

"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую спортсменку", - заявил Сийярто.