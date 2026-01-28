ua en ru
Сийярто нагло признал: Венгрия - преграда для вступления Украины в ЕС

Среда 28 января 2026 09:06
Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился со словами главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Будапешт является единственной преградой для украинского членства в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Петера Сийярто.

В интервью "Европейской правде" Сибига назвал Венгрию единственным препятствием для членства Украины в ЕС.

Сийярто согласился со словами украинского министра, заявив, что в случае присоединения к ЕС украинцы "принесут войну" в блок, а также вызовут банкротство венгерских фермеров.

"Пока мы у власти, Украина точно не станет членом Европейского Союза, потому что украинцы принесут войну в ЕС и таким образом втянут нас в свою войну. Европейцы, среди них и венгры, потеряли бы свои деньги в пользу Украины, наши фермеры обанкротились бы из-за некачественного зерна, а украинская мафия использовала бы нас как транзитный пункт", - написал он.

Глава МИД Венгрии отметил, что Киев якобы полагается на победу оппозиционной партии "Тиса", которая даст "зеленый" свет для вступления Украины и "втянет" венгров в войну.

"Итак, 12 апреля (день выборов в Венгрии - ред.) вопрос стоит так: мир или война? Венгрия или Украина?", - добавил Сийярто.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, в начале ноября прошлого года Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщала, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца ноября 2025 года. Однако этого не произошло.

Единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии, которая блокирует вступление Украины в ЕС.

Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Давосе сделал очередное резкое заявление относительно евроинтеграции Киева. Он заверил, что Будапешт не будет поддерживать вступление Украины в ЕС ближайшие 100 лет.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко ответил на антиукраинское заявление венгерского премьера.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы страны и нарушении демократических принципов.

