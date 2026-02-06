"Скандально та обурливо": Сійярто образився на вчинок української тенісистки

Українська тенісистка Олександра Олійникова не потиснула руку угорській суперниці Анні Бондар, оскільки та відвідала турнір в РФ після початку війни. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився через цей вчинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сійярто у Facebook.
Читайте також: Сійярто нахабно визнав: Угорщина - перепона для вступу України в ЄС
"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому - з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому", - пояснила свою позицію Олійникова.
Сійярто прокоментував її заяву, і назвав поведінку української тенісистки "обурливою і скандальною".
"Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", - вважає угорський міністр.
Крім того, він обурився на паралелі між нацистською Німеччиною і країною-агресоркою.
"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську спортсменку", - заявив Сійярто.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо прагнень України вступити до ЄС. За його словами, Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років.
В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що сили, які прагнуть послабити або зруйнувати ЄС, діють безперервно, в тому числі і всередині Європи.
Підтримав позицію Зеленського і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який відкрито розкритикував позицію Орбана.
Крім того, Орбан заявляв, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява проросійського прем'єра Угорщини пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.