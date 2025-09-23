ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Легенда "Динамо" Гармаш вывел новый клуб в 1/8 Кубка Украины: кто еще среди участников (видео)

Вторник 23 сентября 2025 19:52
UA EN RU
Легенда "Динамо" Гармаш вывел новый клуб в 1/8 Кубка Украины: кто еще среди участников (видео) Фото: Денис Гармаш в составе ФК "Лесное" (instagram.com/fclisne2023)
Автор: Андрей Костенко

Во вторник, 23 сентября, состоялись два противостояния в рамках 1/16 финала Кубка Украины-2025/26, проходящего в новом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Олимпия" (Савинцы, любители) - "Лесное" (Киев, 2 лига) - 1:2

"Денгофф" (Дениховка, любители) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 лига) - 0:2

Экс-динамовцы победили любителей

В Миргороде аматорская "Олимпия" из села Савинцы уступила киевскому "Лесному", выступающему во Второй лиге. Столичной команде победу принесли бывшие футболисты "Динамо".

Уже на 12-минуте пенальти реализовал экс-полузащитник сборной Украины и "Динамо" Сергей Рыбалка. После двух тревог, которые растянули матч на более чем четыре часа, хозяева сравняли счет. Но столичный коллектив забил победный гол - отличился еще один экс-динамовец Викентий Волошин.

В составе победителей играл также один из лидеров "Динамо" в прошлом - 35-летний Денис Гармаш. Он вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.

Во втором матче дня "Агробизнес", представляющий Первую лигу, в гостях без проблем разобрался с другим любительским коллективом "Денгофф" из села Дениховка Белоцерковского района Киевской области.

Кто уже вышел в 1/8 финала

Сейчас известны 10 из 16-ти участников данной стадии.

Список участников 1/8 финала Кубка Украины-2025/26

  • ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)
  • "Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ)
  • "Шахтер" (Донецк, УПЛ)
  • "Динамо" (Киев, УПЛ)
  • "Виктория" (Сумы, 1 лига)
  • "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь, 1 лига)
  • "Буковина" (Черновцы, 1 лига)
  • "Нива" (Тернополь, 1 лига)
  • "Агробизнес" (Волочиск, 1 лига)
  • "Лесное" (Киев, 2 лига)

Отметим, что "Кривбасс" находится под угрозой технического поражения. В матче 1/16 финала с "Черниговом" после замены на 69-й минуте в составе криворожского клуба на поле оказалось сразу 8 легионеров вместо 7-ми разрешенных. Если "Кривбасс" накажут, в 1/8 финала выйдет "Чернигов", играющий в Первой лиге.

Когда определятся остальные участники

Полный список команд, которые сыграют в 1/8 финала, станет известен в среду, 24 сентября. В этот день состоятся шесть поединков.

Сыграют, в частности, четыре представителя УПЛ, причем львовский "Рух" и житомирское "Полесье" - между собой.

Последние матчи 1/16 финала

24 сентября

  • "Агротех" (Тишковка, любители) - "Черноморец" (Одесса, 1 лига)
  • "Ингулец" (Петрово, 1 лига) - "Подолье" (Хмельницкий, 1 лига)
  • "Нива" (Винница, 2 лига) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни, 2 лига)
  • "Локомотив" (Киев, 2 лига) - "Верес" (Ровно, УПЛ)
  • "Колос" (Полонное, любители) - "Металлист 1925" (Харьков, УПЛ)
  • "Рух" (Львов, УПЛ) - "Полесье" (Житомир, УПЛ)

Ранее мы писали, что статус Зинченко в "Ноттингеме" резко изменился накануне Лиги Европы.

Также мы сообщали, что скандальная новость о выступлении Мудрика на Олимпиаде получила неожиданный финал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Кубок Украины
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит