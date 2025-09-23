Легенда "Динамо" Гармаш вывел новый клуб в 1/8 Кубка Украины: кто еще среди участников (видео)

Во вторник, 23 сентября, состоялись два противостояния в рамках 1/16 финала Кубка Украины-2025/26, проходящего в новом формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Кубок Украины, 1/16 финала

"Олимпия" (Савинцы, любители) - "Лесное" (Киев, 2 лига) - 1:2

"Денгофф" (Дениховка, любители) - "Агробизнес" (Волочиск, 1 лига) - 0:2

Экс-динамовцы победили любителей

В Миргороде аматорская "Олимпия" из села Савинцы уступила киевскому "Лесному", выступающему во Второй лиге. Столичной команде победу принесли бывшие футболисты "Динамо".

Уже на 12-минуте пенальти реализовал экс-полузащитник сборной Украины и "Динамо" Сергей Рыбалка. После двух тревог, которые растянули матч на более чем четыре часа, хозяева сравняли счет. Но столичный коллектив забил победный гол - отличился еще один экс-динамовец Викентий Волошин.

В составе победителей играл также один из лидеров "Динамо" в прошлом - 35-летний Денис Гармаш. Он вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты.

Во втором матче дня "Агробизнес", представляющий Первую лигу, в гостях без проблем разобрался с другим любительским коллективом "Денгофф" из села Дениховка Белоцерковского района Киевской области.

Кто уже вышел в 1/8 финала

Сейчас известны 10 из 16-ти участников данной стадии.

Список участников 1/8 финала Кубка Украины-2025/26

ЛНЗ (Черкассы, УПЛ)

"Кривбасс" (Кривой Рог, УПЛ)

"Шахтер" (Донецк, УПЛ)

"Динамо" (Киев, УПЛ)

"Виктория" (Сумы, 1 лига)

"Феникс-Мариуполь" (Мариуполь, 1 лига)

"Буковина" (Черновцы, 1 лига)

"Нива" (Тернополь, 1 лига)

"Агробизнес" (Волочиск, 1 лига)

"Лесное" (Киев, 2 лига)

Отметим, что "Кривбасс" находится под угрозой технического поражения. В матче 1/16 финала с "Черниговом" после замены на 69-й минуте в составе криворожского клуба на поле оказалось сразу 8 легионеров вместо 7-ми разрешенных. Если "Кривбасс" накажут, в 1/8 финала выйдет "Чернигов", играющий в Первой лиге.

Когда определятся остальные участники

Полный список команд, которые сыграют в 1/8 финала, станет известен в среду, 24 сентября. В этот день состоятся шесть поединков.

Сыграют, в частности, четыре представителя УПЛ, причем львовский "Рух" и житомирское "Полесье" - между собой.

Последние матчи 1/16 финала

24 сентября