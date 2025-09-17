ua en ru
Шок для фанатов "Динамо": новичок Бленуце забил автогол в дебютном матче

Среда 17 сентября 2025 21:36
Шок для фанатов "Динамо": новичок Бленуце забил автогол в дебютном матче
Автор: Екатерина Урсатий

В матче 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 "Динамо" Киев обыграло "Александрию" со счетом 2:1, хотя поединок мог обернуться сенсацией из-за автогола нового игрока "бело-синих" Владислава Бленуце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Киевляне открыли счет еще в первом тайме

Матч на стадионе КСК "Ника" в Александрии начался при активной игре гостей. На 22-й минуте Александр Пихаленок открыл счет после активной атаки "Динамо". Этот гол стал логичным результатом преимущества киевлян в первые 30 минут.

Стоит отметить, что Виталий Буяльский из-за повреждения не смог выйти на второй тайм, что лишило команду одного из ключевых исполнителей.

Автогол Бленуце сравнял счет

На 58-й минуте "Александрия" восстановила равновесие - после навеса с углового от Сергея Булецы новичок "Динамо" Владислав Бленуце срезал мяч в собственные ворота.

Автогол стал первым результативным ударом Бленуце за столичный клуб и мгновенно попал в центр внимания фанатов и экспертов.

Победный гол в дебюте для Огунданы

Несмотря на неприятный инцидент, "Динамо" смогло вырвать победу. На 85-й минуте нигерийский полузащитник Шола Огундана забил дебютный гол в своем первом матче за клуб после передачи Назара Волошина. Этот гол стал решающим и обеспечил киевлянам выход в следующий раунд Кубка Украины.

Следующие матчи и контекст

Для обеих команд этот матч стал стартовым в национальном Кубке, ведь оба клуба представлены в текущем розыгрыше еврокубков. В прошлом сезоне "Динамо" дошло до финала Кубка Украины, но проиграло "Шахтеру" в серии пенальти.

Следующий матч столичная команда проведет в понедельник, 22 сентября, в рамках УПЛ, снова встретившись с "Александрией", на этот раз на домашнем стадионе.

Также читайте, как Анатолий Трубин и Георгий Судаков остались без тренера после позора на старте Лиги чемпионов.

Кроме того, читайте, заменит ли ИИ судей в футболе.

