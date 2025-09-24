Израиль избежал исключения из УЕФА: почему это плохо для "Динамо"
Израильская сборная и клуб "Маккаби Тель-Авив" избежали исключения из европейских футбольных соревнований, несмотря на активное давление Катара. Вопрос об их дисквалификации больше не стоит на повестке дня УЕФА после консультаций с участием дипломатов США.
Давление Катара не сработало
Идею исключения Израиля из борьбы за место на чемпионат мира и клубных турниров продвигал Катар после атаки ЦАХАЛ на офисы ХАМАС в Дохе.
Однако дипломатические усилия США, консультации с УЕФА и работа израильских функционеров обеспечили сохранение статуса-кво.
"Маккаби Тель-Авив" готовится к Лиге Европы
Клуб, который прошел в Лигу Европы, одолев киевское "Динамо", проведет свой первый матч против греческого ПАОКа в запланированный срок.
Международные отзывы и реакции
Ранее легендарный форвард "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона призвал ФИФА и УЕФА отстранить все израильские команды, сравнив ситуацию с баном России.
Однако под давлением дипломатов и руководства футбольных ассоциаций Израиль избежал немедленного исключения.
Что дальше для израильского футбола
Основная цель сборной и клубов Израиля - обеспечить участие в жеребьевке Лиги наций в марте и участвовать в турнирах.
Политическая ситуация остается нестабильной, поэтому угроза исключения может появиться снова, в зависимости от решений УЕФА.
