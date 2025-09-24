ua en ru
Израиль избежал исключения из УЕФА: почему это плохо для "Динамо"

Среда 24 сентября 2025 14:30
"Маккаби Тель-Авив" сыграет в Лиге Европы
Автор: Екатерина Урсатий

Израильская сборная и клуб "Маккаби Тель-Авив" избежали исключения из европейских футбольных соревнований, несмотря на активное давление Катара. Вопрос об их дисквалификации больше не стоит на повестке дня УЕФА после консультаций с участием дипломатов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Israel Nayom.

Давление Катара не сработало

Идею исключения Израиля из борьбы за место на чемпионат мира и клубных турниров продвигал Катар после атаки ЦАХАЛ на офисы ХАМАС в Дохе.

Однако дипломатические усилия США, консультации с УЕФА и работа израильских функционеров обеспечили сохранение статуса-кво.

"Маккаби Тель-Авив" готовится к Лиге Европы

Клуб, который прошел в Лигу Европы, одолев киевское "Динамо", проведет свой первый матч против греческого ПАОКа в запланированный срок.

Международные отзывы и реакции

Ранее легендарный форвард "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона призвал ФИФА и УЕФА отстранить все израильские команды, сравнив ситуацию с баном России.

Однако под давлением дипломатов и руководства футбольных ассоциаций Израиль избежал немедленного исключения.

Что дальше для израильского футбола

Основная цель сборной и клубов Израиля - обеспечить участие в жеребьевке Лиги наций в марте и участвовать в турнирах.

Политическая ситуация остается нестабильной, поэтому угроза исключения может появиться снова, в зависимости от решений УЕФА.

Ранее мы сообщали, как украинские команды играли с израильтянами в еврокубках.

Также читайте, увеличится ли количество участников чемпионата мира по футболу 2030 года.

