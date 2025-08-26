RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Скандальное вето Навроцкого: посольство Украины обратилось к беженцам в Польше

Фото: посол Украины в Республике Польша Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские дипломаты ведут консультации с властями Польши касательно вето президента Кароля Навроцкого на закон о выплатах украинским беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Василия Боднара телеканалу Slawa TV.

Дипломат отметил, что "ситуация с изменениями в польском законодательстве естественно вызвала большие эмоции".

В то же время, он заверил, что посольство продолжает работать над тем, чтобы обеспечить все права украинцев, в соответствии с мандатом, предоставленным официальным Киевом посольствам и консульствам Украины.

"Мы понимаем, что продолжаются изменения, и мы сейчас постоянно ведем диалог и консультации с польской стороной, чтобы права граждан Украины были обеспечены должным образом, и делаем все, чтобы украинские граждане чувствовали себя комфортно", - отметил Боднар.

Посол подчеркнул, что "сейчас очень важно, чтобы украинские граждане придерживались действующих норм законодательства".

Он призвал украинцев следить за легальностью пребывания в Польше и подавать "все необходимые для этого документы должным образом в отведенное время".

Дипломат заверил, что посольство будет информировать украинских граждан и все общество о ходе переговоров.

"(Мы будем информировать. - ред.) как проходит процесс изменений законодательства, чтобы не было чрезмерных манипуляций, а те эмоции, которые сегодня есть в медийном пространстве, были обоснованы и мы могли подробно рассказать, что на самом деле происходит и какие изменения могут достичь результата, а какие - нет", - отметил Боднар.

Резонансное вето Навроцкого

Социальная инициатива "800+" в Польше является программой поддержки семей с детьми, в частности украинских беженцев, чтобы помочь родителям и опекунам в воспитании несовершеннолетних.

Согласно ее условиям, каждая семья ежемесячно получает по 800 злотых (около 9 тысяч гривен) на ребенка до 18 лет.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. По его словам, программа "800+" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться исключительно официально трудоустроенным в Польше украинцам.

Навроцкий заложил эту норму в новый законопроект, который уже подали на рассмотрение Сейма.

Добавим, что с 1 июня уже была сокращена категория украинцев для соцвыплат в рамках программы "800+".

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКароль Навроцкий