Скандальне вето Навроцького: посольство України звернулося до біженців у Польщі

Дипломат зазначив, що "ситуація зі змінами в польському законодавстві природно викликала великі емоції".

Однак він запевнив, що посольство продовжує працювати над тим, щоб забезпечити всі права українців, відповідно до мандату, наданого офіційним Києвом посольствам і консульствам України.

"Ми розуміємо, що тривають зміни, і ми зараз постійно ведемо діалог та консультації з польською стороною, щоби права громадян України були забезпечені належним чином, і робимо все, щоб українські громадяни почували себе комфортно", - зазначив Боднар.

Посол наголосив, що "наразі дуже важливо, аби українські громадяни дотримувалися чинних норм законодавства".

Він закликав українців слідкувати за легальністю перебування в Польщі та подавати "усі необхідні для цього документи належним чином у відведений час".

Дипломат запевнив, що посольство буде інформувати українських громадян і все суспільство про перебіг переговорів.

"(Ми будемо інформувати. - ред.) як проходить процес змін законодавства, щоб не було надмірних маніпуляцій, а ті емоції, які сьогодні є в медійному просторі, були обґрунтовані та ми могли детально розповісти, що насправді відбувається і які зміни можуть досягти результату, а які - ні", - зазначив Боднар.