Скандальная сделка: Nvidia и AMD будут платить США 15% от продаж в Китае

Nvidia и AMD заключили необычное соглашение с администрацией президента Дональда Трампа, согласившись отдавать правительству США 15% от доходов с продажи определенных чипов в Китае. Это стало условием для получения экспортных лицензий на китайский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Условия беспрецедентного соглашения

По данным источников издания, Nvidia согласилась делиться 15% доходов от продажи чипов H20 в Китае, а AMD предоставит такой же процент от доходов с чипов MI308.

При этом, как отмечается, администрация Дональда Трампа еще не определила, как именно будет использовать полученные средства.

Интересно, что до этого ни одна американская компания не соглашалась платить часть своих доходов для получения экспортных лицензий.

"Однако такой подход вписывается в политику Трампа, который часто побуждает компании к определенным шагам, например, внутренним инвестициям, чтобы получить выгоду для Америки", - говорится в материале Financial Times.

По оценкам аналитиков Bernstein, только Nvidia могла продать Китаю в 2025 году около 1,5 млн чипов H20, что принесло бы около 23 млрд долларов дохода.

Вместе с тем в компании не опровергли наличие договоренности, заявив, что Nvidia "придерживается правил, которые правительство США устанавливает для участия на мировых рынках".

Компания AMD проигнорировала запрос журналистов.

Хронология событий и роль Трампа

Этой сделке предшествовала противоречивая история. После того, как администрация Джо Байдена ввела жесткие экспортные ограничения на передовые чипы для искусственного интеллекта, Nvidia разработала специальную, менее мощную версию чипа H20 для китайского рынка.

В апреле 2025 года администрация Трампа заявила, что запретит экспорт и этих чипов.

Однако впоследствии, после встречи президента с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, глава Белого дома изменил свое решение.

"Когда лицензии так и не выдавали, Хуанг снова обратился к Трампу в прошлую среду, и уже в пятницу Министерство торговли США начало выдавать разрешения", - пишет Financial Times.

Критика со стороны экспертов по нацбезопасности

Решение продавать чипы Китаю, даже в обмен на часть дохода, вызвало возмущение. Эксперты по национальной безопасности утверждают, что чип H20 все равно поможет китайским военным и подорвет превосходство США в сфере ИИ.

"Пекин, видимо, злорадствует, видя, как Вашингтон превращает экспортные лицензии в источник дохода. Что дальше: позволим Lockheed Martin продавать F-35 Китаю за 15% комиссии?" - заявила эксперт Лиза Тобин, работавшая в Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа.

Свое беспокойство также выразили некоторые чиновники из Бюро промышленности и безопасности (BIS), которое отвечает за экспортный контроль.

Так, бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер и 19 его коллег написали письмо министру торговли США Говарду Лутнику, в котором призвали не предоставлять лицензии на H20, назвав чип "мощным ускорителем передовых возможностей Китая в области ИИ".

В ответ Nvidia заявила, что эти утверждения являются "ложными", и отвергла идею о том, что Китай может использовать H20 в военных целях, подчеркнув необходимость для США конкурировать на рынке Китая, чтобы не потерять лидерство, как это произошло с 5G.