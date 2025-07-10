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Обошла Apple и Microsoft: Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

Четверг 10 июля 2025 01:16
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Обошла Apple и Microsoft: Nvidia стала самой дорогой компанией в мире Иллюстративное фото: Nvidia стала лидером по стоимости из-за бума ИИ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Nvidia стала первой компанией в истории благодаря повышенной популярности технологий искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в среду, 9 июля, рыночная стоимость компании превысила 4 трлн долларов. На данный момент это самая дорогая компания в мире. Ее триумф произошел благодаря буму спроса на технологии искусственного интеллекта.

Акции разработчика микросхем выросли на 2,8%, до исторического максимума 164,42 доллара за штуку. По итогам торговой сессии акции Nvidia завершили 9 июля с ростом на 1,80%, что обеспечило компании рыночную стоимость в 3,97 трлн долларов.

Стремительный рост акций Nvidia произошел после вялого начала года, когда появление более дешевой китайской AI-модели, разработанной DeepSeek, пошатнуло доверие к акциям, связанным с сектором ИИ.

В агентстве напомнили, что впервые Nvidia достигла рыночной стоимости в 1 трлн долларов в июне 2023 года и утроила ее менее чем за год, сделав это быстрее, чем Apple и Microsoft - единственные другие американские компании с капитализацией более 3 трлн долларов.

Сейчас Microsoft является второй по стоимости компанией в США с рыночной капитализацией 3,74 трлн долларов, а третьей является Apple - 3,14 трлн долларов.

По данным LSEG, стоимость Nvidia сейчас превышает совокупную капитализацию фондовых рынков Канады и Мексики, а также превышает общую стоимость всех публичных компаний Великобритании.

Финансовые показатели компании тоже впечатляют. Так, в первом квартале Nvidia зафиксировала общую выручку в 44,1 млрд долларов, что на 69% больше, чем годом ранее.

На второй квартал компания прогнозирует доходы в размере 45 млрд долларов с возможным отклонением в пределах ±2%. Результаты за этот период Nvidia обнародует 27 августа.

Напомним, недавно Nvidia объявила о прекращении поддержки сразу трех поколений видеокарт.

Ранее компания призвала правительство США ослабить ограничения на экспорт чипов в КНР.

В мае Nvidia запустила в продажу видеокарту нового поколения.

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