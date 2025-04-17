DeepSeek угрожает нацбезопасности: в США требуют отчет от Nvidia по поставкам чипов

Компания DeepSeek представляет "серьезную угрозу" нацбезопасности США. Для создания чат-бота стартап мог использовать чипы Nvidia, в связи с чем у корпорации (Nvidia) запрашивают отчет о продажах.

Комитет по Китаю Палаты представителей США заявил в отчете, что связи DeepSeek с интересами правительства КНР "значительны". Законодатели заявили, что основатель DeepSeek Лян Вэньфэн контролирует фирму вместе с хедж-фондом High-Flyer Quant в "интегрированной системе", связанной с государственными дистрибьюторами оборудования и китайским исследовательским институтом Zhekiang Lab.

"Хоть приложение позиционирует себя как очередной чат-бот на основе ИИ... при более внимательном рассмотрении... приложение перекачивает данные обратно в (Китай - ред.), создает уязвимости в системе безопасности для своих пользователей и использует модель, которая скрытно цензурирует и манипулирует информацией в соответствии с китайским законодательством", - говорится в отчете.

Согласно расследованию комиссии, DeepSeek работает на "десятках тысяч чипов", и фирма могла обойти экспортный контроль США при их приобретении. Ссылаясь на информацию аналитической фирмы SemiAnalysis, законодатели заявили, что у DeepSeek есть минимум 60 тысяч процессоров Nvidia. Более того, еще есть заказы на "тысячи" чипов H20 этой компании.

Председатель комитета Джон Муленаар и главный демократ комиссии Раджа Кришнамурти отдельно запросили у Nvidia информацию о клиентах из 11 азиатских стран, которые с 2020 года купили более 499 ИИ-чипов. В письме, отправленном в среду, законодатели выделили Малайзию и Сингапур, а также организации, которые в итоге используют эти чипы. Nvidia должна ответить до 30 апреля.

В среду компания сделала заявление, в котором сказала, что строго соблюдает экспортные ограничения, установленные правительством США. В Nvidia из Калифорнии добавили, что в случае с Сингапуром ее "продукция поставляется в другие страны, включая США и Тайвань, а не в Китай".

Что предшествовало и что еще известно DeepSeek

Отчет комиссии появился после того, как Nvidia заявила, что в этом квартале ей придется списать до 5,5 млрд долларов из-за новых ограничений от администрации Трампа на продажу чипа H20 в Китай. Этот чип был разработан с учетом предыдущих экспортных ограничений из США.

Ссылаясь на данные специалистов по кибербезопасности из Feroot Security, комиссия также сообщила, что китайская компания DeepSeek из Ханчжоу собирает большое количество пользовательских данных и передает их через внутреннюю инфраструктуру, которая подключена к China Mobile - китайскому оператору связи, которому запретили работать в США еще в 2019 году.

В отчете, где упоминаются показания OpenAI, комитет утверждает, что DeepSeek, скорее всего, использовала незаконные методы дистилляции - когда одна ИИ-модель учится на результатах другой, чтобы разработать аналогичные возможности.