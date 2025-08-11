Скандальна угода: Nvidia і AMD платитимуть США 15% від продажів у Китаї

Nvidia та AMD уклали незвичайну угоду з адміністрацією президента Дональда Трампа, погодившись віддавати уряду США 15% від доходів з продажу певних чіпів у Китаї. Це стало умовою для отримання експортних ліцензій на китайський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Умови безпрецедентної угоди

За даними джерел видання, Nvidia погодилася ділитися 15% доходів від продажу чіпів H20 в Китаї, а AMD надасть такий самий відсоток від доходів з чіпів MI308.

При цьому, як зазначається, адміністрація Дональда Трампа ще не визначила, як саме використовуватиме отримані кошти.

Цікаво, що до цього жодна американська компанія не погоджувалася платити частину своїх доходів для отримання експортних ліцензій.

"Проте такий підхід вписується в політику Трампа, який часто спонукає компанії до певних кроків, наприклад, внутрішніх інвестицій, щоб отримати вигоду для Америки", - йдеться у матеріалі Financial Times.

За оцінками аналітиків Bernstein, лише Nvidia могла продати Китаю у 2025 році близько 1,5 млн чіпів H20, що принесло б близько 23 млрд доларів доходу.

Разом з тим у компанії не спростували наявність домовленості, заявивши, що Nvidia "дотримується правил, які уряд США встановлює для участі на світових ринках".

Компанія AMD проігнорувала запит журналістів.

Хронологія подій та роль Трампа

Цій угоді передувала суперечлива історія. Після того, як адміністрація Джо Байдена запровадила жорсткі експортні обмеження на передові чіпи для штучного інтелекту, Nvidia розробила спеціальну, менш потужну версію чіпа H20 для китайського ринку.

У квітні 2025 року адміністрація Трампа заявила, що заборонить експорт і цих чіпів.

Однак згодом, після зустрічі президента з гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, глава Білого дому змінив своє рішення.

"Коли ліцензії так і не видавали, Хуанг знову звернувся до Трампа минулої середи, і вже у п'ятницю Міністерство торгівлі США почало видавати дозволи", - пише Financial Times.

Критика з боку експертів з нацбезпеки

Рішення продавати чіпи Китаю, навіть в обмін на частину доходу, викликало обурення. Експерти з національної безпеки стверджують, що чіп H20 все одно допоможе китайським військовим і підірве перевагу США у сфері ШІ.

"Пекін, мабуть, зловтішається, бачачи, як Вашингтон перетворює експортні ліцензії на джерело доходу. Що далі: дозволимо Lockheed Martin продавати F-35 Китаю за 15% комісії?" - заявила експертка Ліза Тобін, яка працювала в Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа.

Своє занепокоєння також висловили деякі чиновники з Бюро промисловості та безпеки (BIS), яке відповідає за експортний контроль.

Так, колишній заступник радника з національної безпеки Метт Поттінгер та 19 його колег написали лист міністру торгівлі США Говарду Лутніку, в якому закликали не надавати ліцензії на H20, назвавши чіп "потужним прискорювачем передових можливостей Китаю в галузі ШІ".

У відповідь Nvidia заявила, що ці твердження є "хибними", і відкинула ідею про те, що Китай може використовувати H20 у військових цілях, наголосивши на необхідності для США конкурувати на ринку Китаю, щоб не втратити лідерство, як це сталося з 5G.