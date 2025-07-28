Трамп затормозил ограничения на экспорт технологий в Китай: FT раскрыло истинную цель

Администрация Дональда Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай. Это для тогог, чтобы не усложнить торговые переговоры с Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Это вызвало беспокойство среди экспертов по нацбезопасности, которые считают, что такой шаг подрывает позиции США в сфере искусственного интеллекта.

США отложили новые ограничения на экспорт чипов в Китай. Решение принято на фоне попыток администрации Трампа наладить торговый диалог с Пекином и обеспечить личную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином еще до конца года.

По словам источников издания, Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторговли США последние месяцы получало прямые указания избегать жестких решений в отношении Китая.

Трамп, по информации источников, старается не усложнять переговорный процесс и не провоцировать Пекин на ответные действия - в частности, ограничение экспорта редкоземельных материалов.

Конфликт вокруг чипа H20

Один из эпизодов, который вызвал больше всего споров, позиция по чипу H20, разработанному Nvidia для китайского рынка.

В апреле команда Трампа пригрозила заблокировать его экспорт, но затем изменила курс после лоббирования со стороны гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

Эксперты по нацбезопасности отметили, что чип H20 превосходит даже флагманский H100 в функции "вывода" данных, что имеет критическое значение для военных технологий, включая автономное оружие и системы наблюдения.

США сдерживают собственные экспортные ограничения, чтобы избежать дипломатического конфликта, однако это может привести к усилению технологической способности Китая в критических областях, в частности искусственного интеллекта.

Такое решение критикует и Стив Бэннон, и ряд бывших стратегов Трампа, считая его уступкой в пользу прибылей крупных корпораций - в ущерб безопасности США.

Что дальше

Ожидается, что в понедельник в Стокгольме состоится очередной - третий раунд торговых переговоров между США и КНР.

В Вашингтоне надеются, что смягчение экспортной политики приблизит запланированную встречу Трампа с Си Цзиньпином.

Между тем Минторговли пока не обнародовало окончательные ограничения по H20, хотя BIS продолжает рассматривать возможность добавления новых китайских компаний в "черный список".

Представители Трампа настаивают: решение по каждой транзакции с H20 будет рассматриваться индивидуально с учетом национальных интересов США.