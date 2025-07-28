ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп затормозил ограничения на экспорт технологий в Китай: FT раскрыло истинную цель

Понедельник 28 июля 2025 12:11
UA EN RU
Трамп затормозил ограничения на экспорт технологий в Китай: FT раскрыло истинную цель Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Администрация Дональда Трампа фактически приостановила новые ограничения на экспорт технологий в Китай. Это для тогог, чтобы не усложнить торговые переговоры с Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Это вызвало беспокойство среди экспертов по нацбезопасности, которые считают, что такой шаг подрывает позиции США в сфере искусственного интеллекта.

США отложили новые ограничения на экспорт чипов в Китай. Решение принято на фоне попыток администрации Трампа наладить торговый диалог с Пекином и обеспечить личную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином еще до конца года.

По словам источников издания, Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторговли США последние месяцы получало прямые указания избегать жестких решений в отношении Китая.

Трамп, по информации источников, старается не усложнять переговорный процесс и не провоцировать Пекин на ответные действия - в частности, ограничение экспорта редкоземельных материалов.

Конфликт вокруг чипа H20

Один из эпизодов, который вызвал больше всего споров, позиция по чипу H20, разработанному Nvidia для китайского рынка.

В апреле команда Трампа пригрозила заблокировать его экспорт, но затем изменила курс после лоббирования со стороны гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

Эксперты по нацбезопасности отметили, что чип H20 превосходит даже флагманский H100 в функции "вывода" данных, что имеет критическое значение для военных технологий, включая автономное оружие и системы наблюдения.

США сдерживают собственные экспортные ограничения, чтобы избежать дипломатического конфликта, однако это может привести к усилению технологической способности Китая в критических областях, в частности искусственного интеллекта.

Такое решение критикует и Стив Бэннон, и ряд бывших стратегов Трампа, считая его уступкой в пользу прибылей крупных корпораций - в ущерб безопасности США.

Что дальше

Ожидается, что в понедельник в Стокгольме состоится очередной - третий раунд торговых переговоров между США и КНР.

В Вашингтоне надеются, что смягчение экспортной политики приблизит запланированную встречу Трампа с Си Цзиньпином.

Между тем Минторговли пока не обнародовало окончательные ограничения по H20, хотя BIS продолжает рассматривать возможность добавления новых китайских компаний в "черный список".

Представители Трампа настаивают: решение по каждой транзакции с H20 будет рассматриваться индивидуально с учетом национальных интересов США.

Тарифы Трампа против Китая

Напомним, 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.

Уже 9 апреля Дональд Трамп поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран, кроме Китая. Президент США заявил, что за 90 дней страны должны заключить с США торговые соглашения.

12 мая США и Китай сообщили, что договорились о 90-дневном торговом перемирии.

Кроме того, торговый суд США заблокировал таможенные тарифы Трампа для других стран. Суд постановил, что он превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

Президент США Дональд Трамп усиливал давление на Китай, пытаясь перекрыть обходные пути экспорта через третьи страны.

В то же время, гендиректор Nvidia Дженсен Хуан призвал США ослабить ограничения на экспорт чипов в Китай.

Однако администрация Трампа продолжила усилия, чтобы не допустить попадания передовых технологий в руки Пекина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп
Новости
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку