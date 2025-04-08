Трамп "абсолютно" верит, что производство iPhone можно перенести в США, - Белый дом

Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп действительно считает, что iPhone можно изготавливать в США. Мол, в Соединенных Штатах для этого есть и ресурсы, и рабочая сила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт сказала, что Трамп "абсолютно" верит, что технологии, такие как iPhone, могут переместить производство в США.

"Он считает, что у нас есть рабочая сила, ресурсы для этого", - отметила Левитт.

Она также указала на планы Apple с инвестициями. В феврале Apple объявила, что инвестирует 500 миллиардов долларов в расширение своих мощностей в США в течение следующих четырех лет, что может помочь ей избежать новых тарифов на товары, импортируемые из Китая.

Левитт добавила, что Трамп "также обращает внимание на передовые технологии" такие как искусственный интеллект и другие "перспективные направления".

"Поэтому есть целый спектр разнообразных рабочих мест, более традиционных производственных рабочих мест, а также рабочих мест в передовых технологиях. Президент рассматривает все эти направления, он хочет, чтобы они вернулись домой", - подчеркнула Левитт.

Эти объяснения появились после того, как министр торговли США Говард Лутник сказал на программе CBS "Face the Nation" в воскресенье, что "армия миллионов и миллионов людей, вкручивающих маленькие винтики для изготовления iPhone, и что такого рода работа будет переведена в Америку". Он добавил, что считает, что этот процесс будет автоматизирован.

Тарифы Трампа и подорожание iPhone

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.