За 2025 год РФ вывезла более 2 млн тонн зерна с оккупированных территорий Украины, - СВР
За 2025 год россияне вывезли более 2 млн тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
"Россия продолжает под видом российского экспортировать зерно, выращенное на ВОТ Украины. Использует для этого мощности оккупированных портов в Азовском и Черном морях, прежде всего Севастопольского морского порта", - сообщили в СВР.
По данным разведки, за 2025 год вывезено более 2 млн тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины. При этом львиная доля приходится на второе полугодие - отгружено около 1,4 млн тонн.
Кроме того, расширяется география рынков сбыта. 53,6% объемов отгружено в Египет (490 тысяч тонн) и Бангладеш (250 тысяч тонн).
Возросли объемы поставок в Ливан (78,1 тыс. тонн) и Турцию (96,7 тысячи тонн), а также возобновлен вывоз зерна в Сирию (94,4 тысячи тонн).
Агропродукция доставляется в Джибути, Саудовскую Аравию и Вьетнам, а в незначительных объемах даже в отдельные Балканские страны.
Для обхода санкций Россия осуществляет "ship-to-ship" операции на рейдовом перегрузочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей.
Это дает РФ возможность скрывать реальное происхождение зерна, а перевозчику - избегать заходов в порты оккупированных территорий Украины и уменьшить риски обвинений в противоправной торговле.
Такую схему задействуют при поставках зерновых в Королевство Саудовской Аравии, Бангладеш и Вьетнам.
Россия продает краденое украинское зерно
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже сообщал, что Россия сформировала теневой зерновой флот, который только за прошлый год похитил из оккупированной части Украины около 2 млн тонн зерна.
Москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% было поставлено в Египет.
Также сообщалось, что оккупанты воруют украинское зерно, частично поставляют его в Россию, а частично продают лояльным иностранным режимам. В частности, страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.
Также ранее Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно.