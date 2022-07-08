Учасники саміту G20 відмовилися від спільної фотосесії через Лаврова, - ЗМІ

Традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року не відбудеться через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Попередньо фотографування перенесли на закінчення саміту. Повідомляється, що першим від спільної фотосесії з делегатом від РФ відмовився держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен не планує окремі переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Нагадавши, президент РФ "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський. У свою чергу прем'єр Австралії Ентоні Албенізі пообіцяв влаштувати Путіну недружній прийом на саміті G20.

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