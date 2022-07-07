ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стали відомі подробиці спецоперації шодо зачистки Зміїного

Новость на русском →
Острів Зміїний, Четвер 07 липня 2022 19:50
Стали відомі подробиці спецоперації шодо зачистки Зміїного Фото: українські військові висадилися на Зміїному (facebook.com/usofcom)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові провели спеціальну операцію з висадки та зачистки острова Зміїний. Тепер же розкриті деякі її деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Повідомляється, що вночі 7 липня до острова на підводних носіях підійшли бойові плавці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого. Спеціальним обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність мін.

Першими на острів зійшли інженери, які розчистили прохід від мінних загороджень і пасток для решти групи. Після виходу на плато група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника на Зміїному.

"При виконанні завдання зведена група встановила українські прапори в різних частинах острова. Також над Зміїним замайорів прапор 73-го центру спеціального призначення ССО України", - йдеться в повідомленні.

Фото: українські військові висадилися на зміїному (facebook.com/usofcom)

Під час спецоперації російські кораблі почали виконувати маневри в напрямку острова. Після виконання завдання зведена група залишила Зміїний. Далі росіяни завдали ракетного удару і влучили в пірс. Українські бійці повернулися на базу в повному складі.

Спецоперацію провів 73-й окремий морський центр спеціального призначення. У ній також брали участь інженери 59 окремої мотопіхотної бригади, бійці Головного управління розвідки та 801 окремого загону ВМС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові зачистили острів Зміїний, знищивши близько 30 одиниць російської техніки.

Крім того, сьогодні на острів повернувся український прапор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України остров Змеиный
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника