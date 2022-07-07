ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника

Новость на русском →
Лондон, Четвер 07 липня 2022 17:33
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (фото: Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Один з найпопулярніших зарубіжних політиків в Україні, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде з посади. Чому це сталося, хто може прийти йому на зміну і що це означає для України – докладніше в матеріалі РБК-Україна. 

Серйозні політичні проблеми у Бориса Джонсона почалися ще в кінці минулого року. Але місяць тому здавалося, що він зміг їх вирішити, отримавши вотум довіри від своїх однопартійців з Консервативної партії ("торі") і річний імунітет від відставки. Втім, проти Джонсона тоді висловилися понад 40% депутатів-консерваторів. З такою сильною внутрішньою опозицією всередині нова криза була майже неминучою. І цього разу встояти британському прем'єру не вдалося.

Поганий імідж

Розв'язка багатомісячного політичного конфлікту у Великій Британії почалася ввечері у вівторок, 5 червня. У відставку подали канцлер Казначейства Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід. Незабаром їх прикладу послідували ще понад півсотні урядовців різного рангу. Майже у всіх мотив звучав однаково – "втрата довіри" до прем'єр-міністра і необхідність перезавантаження влади.

Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступникаЕкс-канцлер Казначейства Ріші Сунак (фото: Getty Images)

Безпосереднім приводом до цих подій став скандал з Крісом Пінчером –заступником парламентського "батога" консерваторів (депутат Палати громад, відповідальний за підтримку фракцією ініціатив уряду). Пінчер днями пішов з посади, коли ЗМІ з'ясували, що він сексуально домагався до двох чоловіків в барі, перебуваючи в нетверезому стані.

Раніше Пінчер вже потрапляв у схожі скандали, незважаючи на це в 2019-му Джонсон призначив його на посаду в уряді. Спочатку британський прем'єр стверджував, що не був в курсі скандалів з Пінчером, потім що забув про них, в результаті – визнав свою кадрову помилку і вибачився.

Сама по собі ця історія навряд чи призвела би до глибокої політичної кризи. Але вона стала останньою краплею в нескінченній кількості скандалів, в які Джонсон потрапляв за час перебування на посаді. Щоразу йому більш-менш вдавалося виходити сухим з води, але у вирішальний момент прем'єру пригадали все.

В першу чергу, звичайно, "Патігейт" – численні вечірки в резиденції Джонсона (в тому числі, з його особистою участю), в самий розпал коронавірусних обмежень. Джонсону навіть довелося заплатити штраф, ставши першим діючим прем'єром Великої Британії, який скоїв доведене правопорушення на посаді. Пригадали Джонсону і ремонт його квартири за кошти неясного походження, і спроби прилаштувати свою дружину Керрі на урядову посаду, і її занадто великий вплив на чоловіка в політичних справах і т. д.

І, звичайно, фоном для всіх звинувачень стало зростання інфляції у Великій Британії, падіння рівня життя, і, отже, зростаюче невдоволення владою. Згідно з останніми опитуваннями, більше 70% британців переконані, що Джонсон погано справляється з роллю прем'єра. А всередині Консервативної партії вважали, що її лідер вже давно став тягарем і тягне вниз рейтинги – зараз торі поступаються лейбористам 7-8% підтримки в цілому по країні.

Джонсон більше доби тримав оборону, не піддаючись на численні вмовляння соратників добровільно піти у відставку. Але після того, як призначений Джонсоном новий канцлер казначейства Надім Захаві вже через добу після цього теж закликав прем'єра піти, стало зрозуміло: глава уряду остаточно втратив підтримку. І нормальна робота виконавчої влади під його керівництвом навряд чи можлива.

Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступникаНовий канцлер казначейства Надім Захаві (фото: Getty Images)

У підсумку, до полудня четверга Джонсон все ж здався. Але лише частково –оголосивши про відхід з поста глави Консервативної партії. При цьому посаду прем'єра він має намір зберегти до тих пір, поки йому не виберуть наступника.

При цьому і опозиція, і багато депутатів-консерваторів виступають за те, щоб негайно позбавити його і прем'єрської посади. Тоді на два-три місяці Велику Британію очолить в.о. прем'єра, яким, швидше за все, може стати віце-прем'єр і міністр юстиції Домінік Рааб.

Боротьба за зміщення Джонсона ще й з прем'єрського поста вже зараз може призвести до нового витка політичної кризи – якщо той скористається своїм правом оголосити в країні дострокові вибори.

Раніше Джонсон вже натякав на таку опцію. Втім, фінальне рішення в такому випадку залишиться за королевою Великої Британії – і вона може відмовитися від проведення виборів, якщо вважатиме, що парламент ще цілком життєздатний. А опозиція вже заявила, що буде домагатися негайного відходу Джонсона з посади прем'єра і винесе це питання на обговорення парламенту.

Після Джонсона

У будь-якому випадку вже зараз почнеться процедура обрання нового глави Консервативної партії, який і стане постійним наступником Джонсона на прем'єрському посту з осені (якщо, звичайно, все ж не трапляться дострокові вибори).

Вибори проходять у кілька етапів. Спочатку претенденти на посаду повинні заручитися підтримкою мінімум восьми депутатів Палати громад з числа своїх однопартійців (в процесі бере участь тільки Консервативна партія).

Далі проходять кілька турів голосування серед депутатів-торі. Кандидати, які набрали найменше голосів (або менше певного відсотка), по черзі вилітають, поки не залишаться тільки два претенденти. Цей етап можна пройти і за один день.

Між двома кандидатами, що залишилися, обиратимуть вже всі зареєстровані члени Консервативної партії в країні – в останніх таких виборах взяли участь 140 тисяч британців. Той, хто набрав більшість голосів, і стане новим прем'єр-міністром Сполученого королівства.

Зараз журналісти і букмекери виділяють кількох фаворитів. Одним з них є канцлер казначейства Ріші Сунак, який звільнився у вівторок.

Але його популярність дещо впала після серії скандалів, у тому числі – через те, що індійська IT-компанія Infosys, де 0,9% акцій належать його дружині, продовжила працювати в Росії вже після лютневого вторгнення в Україну (частка дружини Сунака оцінюється більш ніж в 400 млн фунтів стерлінгів). При цьому сам Сунак багаторазово виступав за подальшу підтримку України в її війні проти РФ, правда, роблячи застереження про те, що ця підтримка дорого коштує і самим британцям під час економічної кризи.

Ще один фаворит прем'єрської гонки – депутат Пенні Мордонт, колишній міністр оборони. З самого початку повномасштабної війни вона виступала за "необмежену підтримку України" і ще раніше була відома як завзятий критик Володимира Путіна.

Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступникаПотенційний кандидат у прем'єри Пенні Мордонт (фото: Getty Images)

Реальні шанси стати наступником Джонсона мають і два діючих міністри в його уряді: міністр оборони Бен Уоллес і міністр закордонних справ Ліз Трасс. Ймовірно, для України перемога когось із них була б найкращим варіантом, адже і Трасс, і Уоллес бували в Україні останнім часом і в цілому глибоко занурені в контекст російсько-української війни, виступають за максимальну допомогу Україні і жорстке протистояння путінському режиму на всіх фронтах. Свіже опитування YouGov, проведене 6-7 липня, виводить Уоллеса на перше місце серед усіх конкурентів.

Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступникаМіністр закордонних справ Ліз Трасс (фото: Getty Images)

Перелік претендентів на цьому не вичерпується: називають імена чинного канцлера Надима Захаві, екс-міністра охорони здоров'я та закордонних справ Джеремі Ханта та інших.

Зміна лідера в такій ключовій для України країні-союзниці як Великобританія навряд чи може вважатися позитивною новиною, оскільки в будь-якому випадку буде супроводжуватися (і вже супроводжується) непотрібною політичною турбулентністю. Тим більше, якщо мова йде про Бориса Джонсона, який вкладав і свою особисту енергію і харизматичність в допомогу Україні та протидію Росії.

Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступникаМіністр оборони Бен Уоллес (фото: Getty Images)

Водночас у британському політикумі існує абсолютний консенсус щодо україно-російського порядку денного. І хто б не став наступником Джонсона, Сполучене королівство і надалі надаватиме Україні значну військову, політичну та фінансову допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни