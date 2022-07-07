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Джонсон запевнив у підтримці України з боку Британії після своєї відставки

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Четвер 07 липня 2022 14:55
Джонсон запевнив у підтримці України з боку Британії після своєї відставки Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про власну відставку. Він запевнив у тому, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час виступу навпроти резиденції лорда-скарбника, Джонсон подякував усім тим, хто підтримав консерваторів під час останніх виборів.

"Причина, через яку я так завзято боровся останні кілька днів, щоб продовжити передавати цей мандат особисто, не тільки в тому, що я хотів цього, але й у тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов'язок, моє зобов'язання перед вами", - заявив прем'єр.

Джонсон перерахував досягнення його країни за період роботи в парламенті, серед яких Brexit, урегулювання відносин із континентом, боротьба з пандемією коронавірусу, очолювання Заходу у протистоянні голові Кремля Володимиру Путіну під час війни в Україні.

Водночас він звернувся й до українців, запевнивши у тому, що Британія продовжить підтримувати Україну у війні проти Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з повідомленням журналіста The Daily Telegraph, Джонсон планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після відставки.

Детальніше про ситуацію навколо відставки прем'єра Британії - в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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