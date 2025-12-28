ua en ru
Сызрань атакуют неизвестные дроны: раздаются взрывы, один из районов без света

Россия, Воскресенье 28 декабря 2025 02:20
Сызрань атакуют неизвестные дроны: раздаются взрывы, один из районов без света Иллюстративное фото: работник МЧС России (РосСМИ)
Автор: Марина Балабан

Город Сызрань Самарской области под атакой неизвестных дронов с вечера 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Жители Сызрани жаловались в местных пабликах еще до полуночи 28 декабря на громкие взрывы в городе. Их было слышно в центральной и южной частях города.

Также горожане сообщали о сирене воздушной тревоги.

В то же время в самарском аэропорту "Курумоч" объявили план "Ковер" - аэропорт не выпускает и не принимает самолеты.

Впоследствии в тех же пабликах начали появляться видео попадания, вероятно, по подстанции.

Местные жители начали жаловаться на отсутствие света и теплоснабжения.

Также была озвучена информация о возможном попадании в местный НПЗ.

Атаки на Сызранский НПЗ

Напомним, в ночь на 5 декабря стало известно об атаке на Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Судя по кадрам, в районе объекта был пожар.

Той же ночью ряд пабликов начал писать, что неизвестные дроны атаковали Темрюк Краснодарского Края РФ. В частности, под удар попал морской порт, в результате чего в районе объекта возник пожар.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Перед тем 22 ноября дроны неизвестного происхождения атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" мощностью 8,5 млн тонн в год.

До этого его атаковали в августе, после чего он временно прекращал работу.

Сызранский завод является одним из крупнейших российских НПЗ. Так, в прошлом году завод произвел 800 тысяч тонн бензина, 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн мазута.

