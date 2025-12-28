Сызрань атакуют неизвестные дроны: раздаются взрывы, один из районов без света

Город Сызрань Самарской области под атакой неизвестных дронов с вечера 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Жители Сызрани жаловались в местных пабликах еще до полуночи 28 декабря на громкие взрывы в городе. Их было слышно в центральной и южной частях города.

Также горожане сообщали о сирене воздушной тревоги.

В то же время в самарском аэропорту "Курумоч" объявили план "Ковер" - аэропорт не выпускает и не принимает самолеты.

Впоследствии в тех же пабликах начали появляться видео попадания, вероятно, по подстанции.

Местные жители начали жаловаться на отсутствие света и теплоснабжения.

Также была озвучена информация о возможном попадании в местный НПЗ.