Главная » Новости » Война в Украине

В России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Самарской области

Суббота 22 ноября 2025 14:01
В России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Самарской области Иллюстративное фото: в России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Самарской области (t.me mchs_official)
Автор: Татьяна Степанова

В России заявили, что якобы украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. В Украине эту информацию пока не подтвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которое цитируют российские СМИ.

По словам Федорищева, дроны якобы атаковали промышленные предприятия в Самарской области. Целями стали "объекты топливно-энергетического комплекса".

Он заявил, что в Сызрани во время отражения атаки "в результате падения дрона" погибли два человека, еще двое пострадали.

По словам местных жителей, под удар попал Сызранский НПЗ "Роснефти" мощностью 8,5 млн тонн в год. До этого его атаковали в августе, после чего он временно приостанавливал работу.

Также дроны ударили по нескольким подстанциям.

В Курской области, как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в результате атаки по энергообъекту в микрорайоне Боровском Рыльска вышли из строя две котельные. Без электричества остались около 3 тысяч абонентов.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму адроны якобы атаковали электроподстанцию "Красноперекопск". На объекте произошел пожар. Через подстанцию идет транзит и распределение мощности по северу Крыма.

Удары по российским НПЗ

Напомним, в ночь на 20 ноября Силы обороны Украины поразили Рязанский НПЗ и другие объекты российского агрессора. В частности место сосредоточения оккупационных войск в Донецкой области.

В ночь на 14 ноября Силы обороны осуществили обстрел НПЗ в Саратовской области РФ. Также под ударом были пункт базирования кораблей в Краснодарском крае и место хранения ГСМ в районе Энгельса.

Кроме того, 4 ноября в России после ударов дронов одновременно остановились два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический комплекс в Башкирии и Нижегородский НПЗ.

А ночью 3 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ. Было подтверждено попадание по объекту и пожар в зоне перерабатывающих установок. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, которое по состоянию на 2023 год перерабатывало 4,8 млн тонн нефти и обеспечивало потребности российской армии.

