Сызрань ночью атаковали неизвестные дроны: в районе НПЗ был пожар

В ночь на 30 августа неизвестные дроны атаковали Сызрань Самарской области РФ. Россияне пожаловались на взрывы, после чего на местном НПЗ возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, канал SHOT писал, что жители города проснулись от взрывов в 4 утра. Утверждалось, что после "хлопков" в районе одного из местных предприятий поднялся столб дыма.

Параллельно ряд других каналов писали, что в районе НПЗ возник пожар. Также россияне публиковали соответствующие кадры.

Позже атаку неизвестных дронов официально подтвердил губернатор Самарской области, но о пожаре не сказал ни слова. Он утверждает, что обстрел "удалось прекратить".

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром противник предпринял попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации", - написал он в соцсетях.

Но если верить вышеуказанным кадрам, российский губернатор, видимо, чего-то недоговаривает.