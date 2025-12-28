Сизрань атакують невідомі дрони: лунають вибухи, один з районів без світла

Місто Сизрань Самарської області під атакою невідомих дронів з вечора 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Мешканці Сизрані скаржились у місцевих пабліках ще до опівночі 28 грудня на гучні вибухи у місті. Їх було чутно в центральній та південній частинах міста.

Також містяни повідомляли про сирену повітряної тривоги.

У той же час в самарському аеропорту "Курумоч" оголосили план "Ковер" - летовище не випускає та не приймає літаки.

Згодом у тих же пабліках почали з'являтись відео влучання, ймовірно, по підстанції.

Місцеві мешканці почали скаржитись на відсутність світла та теплопостачання.

Також була озвучена інформація про можливе влучання в місцевий НПЗ.