ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Сизрань атакують невідомі дрони: лунають вибухи, один з районів без світла

Росія, Неділя 28 грудня 2025 02:20
UA EN RU
Сизрань атакують невідомі дрони: лунають вибухи, один з районів без світла Ілюстративне фото: працівник МНС Росії (РосЗМІ)
Автор: Марина Балабан

Місто Сизрань Самарської області під атакою невідомих дронів з вечора 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Мешканці Сизрані скаржились у місцевих пабліках ще до опівночі 28 грудня на гучні вибухи у місті. Їх було чутно в центральній та південній частинах міста.

Також містяни повідомляли про сирену повітряної тривоги.

У той же час в самарському аеропорту "Курумоч" оголосили план "Ковер" - летовище не випускає та не приймає літаки.

Згодом у тих же пабліках почали з'являтись відео влучання, ймовірно, по підстанції.

Місцеві мешканці почали скаржитись на відсутність світла та теплопостачання.

Також була озвучена інформація про можливе влучання в місцевий НПЗ.

Атаки на Сизранський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня стало відомо про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Судячи з кадрів, у районі об'єкта була пожежа.

Тієї ж ночі низка пабліків почала писати, що невідомі дрони атакували Темрюк Краснодарського Краю РФ. Зокрема, під удар потрапив морський порт, унаслідок чого в районі об'єкта виникла пожежа.

Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Перед тим 22 листопада дрони невідомого походження атакували Сизранський нафтопереробний завод "Роснефти" потужністю 8,5 млн тонн на рік.

До цього його атакували в серпні, після чого він тимчасово припиняв роботу.

Сизранський завод є одним з найбільших російських НПЗ. Так, минулого року завод виробив 800 тисяч тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального та 700 тисяч тонн мазуту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дрони Вибухи
Новини
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну