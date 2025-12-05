Дроны атаковали морской порт в Темрюке и НПЗ в Сызрани: на объектах возникли пожары
В ночь на 5 декабря россияне вновь пожаловались на атаку неизвестных дронов. Под ударом оказались в двух городах попали морской порт и НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Примерно в 00:30 по местному времени, ряд пабликов начали писать, что неизвестные дроны атаковали Темрюк Краснодарского Края РФ.
В частности, под удар попал морской порт, в результате чего в районе объекта возник пожар. По словам подписчиков ASTRA, после атаки загорелись резервуары с топливом. Параллельно в сети стали распространять первые кадры огня.
Спустя час с официальным заявлением выступил Оперштаб Краснодарского Края. Там подтвердили атаку дронов, пожар, а также заявили о повреждении портовой инфраструктуры.
"Из-за атаки БпЛА... повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.
Чуть позже, примерно в 01:40, паблики начали писать об атаке на Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Судя по кадрам, в районе объекта пожар.
На данный момент официальных комментариев по Сызрани не было. Также пока неясно, чем был атакован объект.
Другие удары по РФ
Напомним, в ночь на 14 ноября Силы обороны Украины атаковали пункт базирования кораблей ВМС России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки была повреждена портовая инфраструктура и нефтяной терминал "Шесхарис".
Чуть позже стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной дронов, а в самом городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
К слову, 18 ноября агентство Reuters написало, что загрузка нефти в порту Новороссийск отстает от графика на 2-3 дня. Причиной этого стали повреждения, которые нанесли украинские дроны, ограничив тем самым пропускную способность ключевого причала терминала.