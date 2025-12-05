ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Дроны атаковали морской порт в Темрюке и НПЗ в Сызрани: на объектах возникли пожары

Пятница 05 декабря 2025 02:29
UA EN RU
Дроны атаковали морской порт в Темрюке и НПЗ в Сызрани: на объектах возникли пожары Фото: в Оперштабе Краснодарского Края подтвердили атаку по морскому порту (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 5 декабря россияне вновь пожаловались на атаку неизвестных дронов. Под ударом оказались в двух городах попали морской порт и НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 00:30 по местному времени, ряд пабликов начали писать, что неизвестные дроны атаковали Темрюк Краснодарского Края РФ.

В частности, под удар попал морской порт, в результате чего в районе объекта возник пожар. По словам подписчиков ASTRA, после атаки загорелись резервуары с топливом. Параллельно в сети стали распространять первые кадры огня.

Спустя час с официальным заявлением выступил Оперштаб Краснодарского Края. Там подтвердили атаку дронов, пожар, а также заявили о повреждении портовой инфраструктуры.

"Из-за атаки БпЛА... повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Чуть позже, примерно в 01:40, паблики начали писать об атаке на Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Судя по кадрам, в районе объекта пожар.

На данный момент официальных комментариев по Сызрани не было. Также пока неясно, чем был атакован объект.

Другие удары по РФ

Напомним, в ночь на 14 ноября Силы обороны Украины атаковали пункт базирования кораблей ВМС России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки была повреждена портовая инфраструктура и нефтяной терминал "Шесхарис".

Чуть позже стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной дронов, а в самом городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

К слову, 18 ноября агентство Reuters написало, что загрузка нефти в порту Новороссийск отстает от графика на 2-3 дня. Причиной этого стали повреждения, которые нанесли украинские дроны, ограничив тем самым пропускную способность ключевого причала терминала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация порт НПЗ Пожар Краснодарский край Дрони
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне