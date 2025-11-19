ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Еврокомиссии заявили, что вступление Украины в ЕС не заблокировано вопреки вето Венгрии

Среда 19 ноября 2025 02:21
UA EN RU
В Еврокомиссии заявили, что вступление Украины в ЕС не заблокировано вопреки вето Венгрии Фото: европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Еврокомиссия ожидает продолжения переговоров по вступлению Украины в ЕС на уровне рабочих групп, несмотря на отсутствие единодушной поддержки всех государств-членов. В этом контексте вето Венгрии не повлияет на общее решение.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Переговорные кластеры заблокированы Венгрией

По словам Кос, полноценное открытие переговорных кластеров пока невозможно из-за вето премьера Венгрии Виктора Орбана. В то же время она подчеркнула, что сам процесс вступления Украины "не заблокирован".

"Мы заблокированы в принятии решений, но техническая часть продолжается. Надеемся, что работа в экспертных группах будет ускорена, и мы сможем делать то же, что делали бы после официального открытия всех кластеров", - сказала еврокомиссар.

Она также подчеркнула, что "ни украинцам, ни молдаванам не нужен Орбан, чтобы продолжать реформы".

Будапешт блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, ранее Марта Кос сообщала, что ЕК работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца этого ноября.

Как известно, Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной о вступлении страны в блок - вето Венгрии играет основную роль в этом.

Однако в начале ноября Европейская комиссия опубликовала отчет в рамках "Пакета расширения ЕС", в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Орбана за то, что Будапешт блокирует вступление Украины в блок и объяснил такую его позицию выборами. Он заявлял, что электорат венгерского премьера направлен на оппозиционное отношение ко всем действиям и решениям ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Венгрия
Новости
Украина получит первую зенитную установку Skyranger 35 на базе Leopard 1: названы сроки
Украина получит первую зенитную установку Skyranger 35 на базе Leopard 1: названы сроки
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского