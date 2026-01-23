ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия продолжает скандалить с Украиной: к Обрану подключился Сийярто

Венгрия, Пятница 23 января 2026 17:52
UA EN RU
Венгрия продолжает скандалить с Украиной: к Обрану подключился Сийярто Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы страны и нарушении демократических принципов.

Как пишет РБК-Украина, соответствующее заявление Петер Сийярто обнародовал в социальной сети X в ответ на публикацию главы МИД Андрея Сибиги.

Согласно сообщению Сийярто, украинская сторона якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и заставить его придерживаться позиций Брюсселя. Однако, по словам венгерского министра, действующая власть этого не допустит.

"Я вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое говорило бы "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этому произойти. Суверенное венгерское правительство и в дальнейшем будет защищать страну и ее людей от вашей войны. Венгрия - превыше всего", - написал Сийярто.

Заявление Сийярто стало реакцией на сообщение главы МИД Андрея Сибиги, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Так, украинский дипломат жестко раскритиковал позицию венгерского руководства, обвинив его в распространении ложных утверждений и пророссийской ориентации.

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы были бы готовы отдать ему все органы. А в день, когда Украина присоединится к ЕС, мы повесим этот заголовок в Верховной Раде, чтобы вспоминать вашу ложь следующие 100 лет", - написал Сибига.

Публичная перепалка в соцсетях произошла на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом. Венгрия неоднократно блокировала или тормозила евроинтеграционные решения по Украине в ЕС и критиковала поддержку Киева в войне с Россией, ссылаясь на собственные национальные интересы и "мирную позицию".

В свою очередь Андрей Сибига отметил, что подобные обвинения являются безосновательными и не имеют никакого основания, а попытки "запятнать" Киев лишь свидетельствуют об отсутствии аргументов у Будапешта.

Громкие провокационные заявления Орбана

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил лидеров ЕС с диктатором Третьего Рейха Адольфом Гитлером и императором Франции Наполеоном.

А еще Виктор Орбан заявлял, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление пророссийского венгерского премьера прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Виктор Орбан Андрей Сибига Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов