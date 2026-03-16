Месть за ДАП: под Покровском десантники 79-ки испепелили элитное подразделение РФ "Оплот"

Под Покровском воины 79-й бригады ДШВ устроили настоящий ад захватчикам, с которыми имеют счеты еще с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 79 ОДШБр.

Так, стало известно, что во время интенсивных боев был полностью выведен из строя 2-й батальон 5-й мотострелковой бригады "Оплот". Потери оккупантов оказались настолько критическими, что командование РФ было вынуждено срочно вывести остатки подразделения с передовой.

Напомним, что бригада "Оплот" имеет для десантников "символическое" значение. Это то самое соединение, которое носит имя ликвидированного главаря террористов Александра Захарченко. Именно с этим подразделением "киборги" 79-й бригады вели ожесточенные бои во время обороны Донецкого аэропорта в 2014 году.

И вот через 12 лет десантники снова встретились с "Оплотом" на поле боя - на этот раз под Покровском - и результат для оккупантов оказался фатальным.

Масштабы разгрома и отступление врага

По данным разведки, большая часть техники и личного состава была уничтожена во время неудачной попытки штурма украинских позиций. Враг был вынужден срочно латать "дыры" в обороне, перебрасывая остатки других частей в соседние населенные пункты.