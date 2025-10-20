ua en ru
Ситуация в газодобыче критическая из-за российских ударов, - ДТЭК

Украина, Понедельник 20 октября 2025 15:23
Ситуация в газодобыче критическая из-за российских ударов, - ДТЭК Фото: Газовая добыча пострадала от российских ударов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине фиксируют критическую ситуацию с разрушением объектов нефтегазодобычи из-за российских обстрелов. Защиту энергетической инфраструктуры нужно усилить средствами ПВО.

Об этом сказал Дмитрий Пономаренко, директор по разведке и добыче углеводородов ДТЭК Нефтегаз, во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Ситуация на сегодняшний день выглядит критической в плане разрушения объектов нефтегазодобычи из-за военных действий", - сказал он.

По его словам, именно по энергетическим объектам осуществляются обстрелы. "И для бизнеса одним из важных вызовов является необходимое достаточное количество засосов ПВО для защиты объектов", - сказал Пономаренко.

Он сообщил, что на объекты ДТЭК "прилетало уже четыре раза", и каждый раз усилия на восстановление были значительными. "Все зависит от степени повреждения. Но если у тебя поражаются именно сверхкритические мощности, то восстановить их надо в течение года, не меньше". В качестве примера он привел дожимные компрессорные станции.

Ситуация в отрасли и импорт газа

Ранее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Россия начала атаковали конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города.

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов об энергетике Украины. Россияне атакую конкретные объекты большим количеством дронов и ракет.

Объекты газодобычи частной компании ДТЭК в Полтавской области были неоднократно атакованы со стороны России. До войны ДТЭК Нефтегаз добывал менее 2 млрд кубометров газа - около 10% в Украине.

ДТЭК Газ
