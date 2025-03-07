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Из-за удара по Украине остановились газовые скважины ДТЭК в Полтавской области

Украина, Пятница 07 марта 2025 11:54
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Из-за удара по Украине остановились газовые скважины ДТЭК в Полтавской области Фото: Ракетный удар 7 марта остановил газовые скважины ДТЭК (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объекты газодобычи частной компании ДТЭК в Полтавской области были атакованы во время ракетного удара россиян по Украине утром 7 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Вследствие нанесенных разрушений объекты прекратили свою работу", - говорится в сообщении.

Ранее об ударах сообщила государственная компания "Укргаздобыча", которая добывает большинство газа в Украине. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры Группы "Нафтогаз". Были повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.

Напомним, в ночь на 7 марта российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Россия запустила 67 ракет различных типов и 194 ударных дронов и беспилотников-имитаторов различных типов. Украинская ПВО сбила 34 из 67 ракет.

До ударов Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки. Государственный "Нафтогаз" и крупная частная энергетическая компания ДТЭК заявили, что в феврале Россия по меньшей мере дважды атаковала и повредила их объекты.

По информации Reuters, добыча газа в Украине упала на 40% после российских ракетных ударов. Из-за этого "Нафтогаз" решил импортировать около 800 млн кубометров газа из Европы.

"ДТЭК Нефтегаз" - крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2020 год "ДТЭК Нефтегаз" добыл 1,84 млрд кубометров природного газа.

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