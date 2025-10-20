ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергетике Украины, - Минэнерго

Украина, Понедельник 20 октября 2025 11:34
UA EN RU
Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергетике Украины, - Минэнерго Фото: враг бьет по системам распределения (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетике Украины. Враг пытается выбить системы передачи и маневренную генерацию в конкретных областях.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

Как отметил чиновник, перед отопительным сезоном весь запланированный комплекс мероприятий был реализован.

"Но то, что мы видим: это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передачи электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое", - сказал он.

По его словам, атаки происходят последовательно на систему передачи, на систему распределения, на генерацию в конкретных областях.

"Параллельно враг наносит удары по газодобыче и транспортировке, понимая, что газовая генерация является одной из составляющих балансирующей мощности, которая помогает закрывать пиковое потребление в пиковые часы", - сообщил Колесник.

Также он сообщил, что враг бьет по гидрогенерации - второй составляющей маневренной генерации.

"Логика врага прослеживается четко: выбить мощности транспортировки электроэнергии и мощности маневрирования, то есть покрытие пикового потребления", - добавил Колесник.

Замминистра сообщил, что конкретный объект атакуют много дронов и ракет, что "опустошает ПВО". "И в результате мы имеем атаки, которые наносят ущерб энергосистеме", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что массированные российские удары свидетельствуют о том, что и в этом году Москва готовит для Украины блэкаут.

В то же время в правительстве готовы к любым сценариям: от обычных аварийных ситуаций до массированных обстрелов во время зимы 2025-2026 годов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Отключения света
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов