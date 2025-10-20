ua en ru
Ситуація в газовидобутку критична через російські удари, - ДТЕК

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 15:23
Ситуація в газовидобутку критична через російські удари, - ДТЕК Фото: Газовий видобуток постраждав від російських ударів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні фіксують критичну ситуацію з руйнуванням об'єктів нафтогазовидобутку через російські обстріли. Захист енергетичної інфраструктури потрібно посилити засобами ППО.

Про це сказав Дмитро Пономаренко, директор із розвідки та видобутку вуглеводнів ДТЕК Нафтогаз, під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Ситуація на сьогоднішній день виглядає критичною в плані руйнування об'єктів нафтогазобидобутку через військові дії", - сказав він.

За його словами, саме по енергетичним об'єктам здійснюються обстріли. "І для бізнесу одним із важливих викликів є необхідна достатня кількість засосів ППО для захисту об'єктів", - сказав Пономаренко.

Він повідомив, що на об'єкти ДТЕК "прилітало вже чотири рази", і кожного разу зусилля на відновлення були значними. "Все залежить від ступеня пошкодження. Але якщо в тебе вражають саме надкритичні потужності, то відновити їх треба протягом року, не менше". У якості прикладу він навів дожимні компресорні станції.

Ситуація в галузі та імпорт газу

Раніше заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що Росія почала атакували конкретні об'єкти газопередачі, які забезпечують міста.

Росія восени 2025 року змінила тактику ударів про енергетиці України. Росіяни атакую конкретні об'єкти великою кількістю дронів та ракет.

Об'єкти газовидобутку приватної компанії ДТЕК у Полтавській області були неодноразово атаковані з боку Росії. До війни ДТЕК Нафтогаз видобував менше 2 млрд кубометрів газу - близько 10% в Україні.

