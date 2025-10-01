Ситуация нестабильная: МАГАТЭ подтвердило опасность блэкаута на ЗАЭС

Ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остается нестабильной из-за блэкаута, который продолжается уже восьмой день подряд. Может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Крупнейшая атомная электростанция Европы уже более недели остается без внешнего питания, что является самым длительным таким событием за более чем три с половиной года войны. Я постоянно контактирую с обеими сторонами, чтобы обеспечить быстрое повторное подключение станции к электросети", - отметил Гросси.

По информации МАГАТЭ, последнее отключение электроэнергии за пределами объекта произошло в 16:56 23 сентября.

Тогда единственная оставшаяся линия электропередач была повреждена в результате военных действий, после чего автоматически заработали аварийные дизель-генераторы, чтобы обеспечить энергией, необходимой для систем безопасности объекта, а также для охлаждения шести реакторов и отработанного топлива.

Гросси подчеркнул, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, ведь в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

"Хотя станция сейчас справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, это явно неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии", - отметил глава МАГАТЭ.

В то же время, по его словам, ЗАЭС сообщила команду МАГАТЭ, что на объекте все еще есть запасы топлива, рассчитанные на примерно 10 дней работы, а регулярные внешние поставки будут поддерживать этот уровень.

"В последние дни члены команды МАГАТЭ на объекте имели возможность наблюдать за работающими электрогенераторами и подтвердить, что спринклерные бассейны, которые обеспечивают охлаждающей водой реакторные блоки и отработанное топливо, остаются полными", - сообщили в агентстве.