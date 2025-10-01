Ситуація є нестабільною: МАГАТЕ підтвердило небезпечність блекауту на ЗАЕС
Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною через блекаут, який триває вже восьмий день поспіль. Може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.
"Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою такою подією за понад три з половиною роки війни. Я постійно контактую з обома сторонами, щоб забезпечити швидке повторне підключення станції до електромережі", - зазначив Гроссі.
За інформацією МАГАТЕ, останнє відключення електроенергії за межами об'єкта сталося о 16:56 23 вересня.
Тоді єдина лінія електропередач, що залишилася, була пошкоджена внаслідок військових дій, після чого автоматично запрацювали аварійні дизель-генератори, щоб забезпечити енергією, необхідною для систем безпеки об'єкта, а також для охолодження шести реакторів і відпрацьованого палива.
Гроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
"Хоча станція зараз справляється завдяки своїм аварійним дизель-генераторам і немає безпосередньої небезпеки, поки вони продовжують працювати, це явно нестійка ситуація з точки зору ядерної безпеки. Жодна зі сторін не виграє від ядерної аварії", - зазначив глава МАГАТЕ.
Водночас, за його словами, ЗАЕС повідомила команду МАГАТЕ, що на об'єкті все ще є запаси палива, розраховані на приблизно 10 днів роботи, а регулярні зовнішні поставки підтримуватимуть цей рівень.
"Останніми днями члени команди МАГАТЕ на об'єкті мали змогу спостерігати за працюючими електрогенераторами та підтвердити, що спринклерні басейни, які забезпечують охолоджувальною водою реакторні блоки та відпрацьоване паливо, залишаються повними", - повідомили в агентстві.
Блекаут на ЗАЕС
Нагадаємо, 23 вересня "Енергоатом" повідомив, що на Запорізькій атомній електростанції стався вже десятий від початку повномасштабної війни блекаут. при цьому загарбники навмисне не підключають станцію до енергопостачання.
У компанії уточнили, що перестала працювати остання зовнішня лінія електропередач, яка з'єднує станцію з українською енергетичною системою.
Тому ЗАЕС перейшла на живлення від дизельних генераторів.
Така ситуація може призвести до ядерної аварії. Зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження ядерних реакторів.
За словами президента Володимира Зеленського, ЗАЕС зараз забезпечується електрикою від дизель-генераторів, які не призначені для роботи у такому режимі. Він наголосив, що один із генераторів уже вийшов з ладу.