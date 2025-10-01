Ситуація є нестабільною: МАГАТЕ підтвердило небезпечність блекауту на ЗАЕС

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною через блекаут, який триває вже восьмий день поспіль. Може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою такою подією за понад три з половиною роки війни. Я постійно контактую з обома сторонами, щоб забезпечити швидке повторне підключення станції до електромережі", - зазначив Гроссі.

За інформацією МАГАТЕ, останнє відключення електроенергії за межами об'єкта сталося о 16:56 23 вересня.

Тоді єдина лінія електропередач, що залишилася, була пошкоджена внаслідок військових дій, після чого автоматично запрацювали аварійні дизель-генератори, щоб забезпечити енергією, необхідною для систем безпеки об'єкта, а також для охолодження шести реакторів і відпрацьованого палива.

Гроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

"Хоча станція зараз справляється завдяки своїм аварійним дизель-генераторам і немає безпосередньої небезпеки, поки вони продовжують працювати, це явно нестійка ситуація з точки зору ядерної безпеки. Жодна зі сторін не виграє від ядерної аварії", - зазначив глава МАГАТЕ.

Водночас, за його словами, ЗАЕС повідомила команду МАГАТЕ, що на об'єкті все ще є запаси палива, розраховані на приблизно 10 днів роботи, а регулярні зовнішні поставки підтримуватимуть цей рівень.

"Останніми днями члени команди МАГАТЕ на об'єкті мали змогу спостерігати за працюючими електрогенераторами та підтвердити, що спринклерні басейни, які забезпечують охолоджувальною водою реакторні блоки та відпрацьоване паливо, залишаються повними", - повідомили в агентстві.