Россияне оккупировали Попов Яр на Добропольском направлении, - ОСУВ "Днепр"

Суббота 16 августа 2025 12:54
Россияне оккупировали Попов Яр на Добропольском направлении, - ОСУВ "Днепр" Фото: Попов Яр оккупировала РФ на Добропольском направлении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ оккупировала село Попов Яр в Донецкой области и Ивано-Дарьевку на Северском направлении. ВСУ продолжают контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Днепр".

Как сообщают, противник вытеснил украинские подразделения и пытается расширить контролируемую территорию возле Нового Шахового, активизировав наступление в направлении Ивановки.

Россияне оккупировали Попов Яр на Добропольском направлении, - ОСУВ &quot;Днепр&quot;

"Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр", - говорится в сообщении.

На Северском направлении оккупанты осуществляли безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки, однако им удалось занять Ивано-Дарьевку.

Ситуация под Добропольем

Недавно в сети появились данные о якобы значительном продвижении российских войск в районе Доброполья, зафиксированное на интерактивной карте DeepStateMap.

Однако представитель оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов уточнил, что речь шла лишь о проникновении небольших групп оккупантов, по несколько человек в каждой.

К 14 августа Генштаб сообщил, что ситуацию удалось стабилизировать. Президент Украины Владимир Зеленский 15 августа подчеркнул, что российские попытки "показать силу" под Добропольем завершились большими потерями для оккупантов.

Он также анонсировал усиление обороны в регионе, чтобы предотвратить подобные угрозы в будущем.

Кроме того, Силы обороны остановили и заблокировали прорыв россиян, ведется зачистка населенных пунктов, куда противнику удалось проникнуть.

