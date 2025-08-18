Вместо "вперед, победа - в окружении, конец": Сырский о россиянах у Доброполья
Враг пытался развить успех у Доброполья, воспользовавшись сложной местностью и отсутствием сплошной линии фронта. Однако после переброски украинских подразделений "победное настроение" россиян сменилось отчаянием.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Российские подразделения смогли продвинуться на 10-12 км в направлении нескольких украинских населенных пунктов возле Доброполья. По словам Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, этому способствовали природные условия местности.
"Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения", - пояснил он.
Кроме того, в этом районе по объективным причинам нет сплошной линии фронта, чем враг и воспользовался.
"Но после того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага сменился на отчаяние. Их публикации в их соцсетях сначала имели тональность "вперед, победа", а сейчас - "в окружении, конец". То есть все дошло до своего логического завершения", - отметил главнокомандующий.
Что известно о боях у Доброполья
11 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе Доброполья в Донецкой области. По их данным, оккупанты приблизились к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.
В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на этом направлении враг пытается действовать малыми группами, используя численное преимущество и обход первой линии обороны.
Однако в последние дни ситуация начала стабилизироваться. Украинские защитники смогли восстановить ряд позиций.
По данным Генштаба, в период с 4 по 16 августа благодаря совместным действиям подразделений ВСУ и Нацгвардии, в частности 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов - Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.
