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В Генштабе сделали заявление на фоне слухов об увольнении Сырского

16:02 20.07.2026 Пн
1 мин
Подтвердилась ли информация о возможном увольнении главнокомандующего?
aimg Мария Науменко
В Генштабе сделали заявление на фоне слухов об увольнении Сырского фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
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Слухи о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского быстро распространились по сети, однако в военном руководстве их опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности", - подчеркнули в Генштабе.

Там также отметили, что генерал Александр Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов также остается в своей должности и продолжает выполнять свои функциональные обязанности.

В Генштабе напомнили, что увольнение главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба осуществляется исключительно на основании указа президента Украины.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность увольнения Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным собеседников, такое решение возможно только при условии, что удастся найти кандидата, который обеспечит непрерывность управления войском и сохранение обороны на фронте.

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