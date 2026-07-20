В Генштабе сделали заявление на фоне слухов об увольнении Сырского

Слухи о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского быстро распространились по сети, однако в военном руководстве их опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности, в соцсетях и некоторых медиа о якобы увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Александра Сырского с должности не соответствуют действительности", - подчеркнули в Генштабе.

Там также отметили, что генерал Александр Сырский продолжает исполнять обязанности главнокомандующего ВСУ.

Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов также остается в своей должности и продолжает выполнять свои функциональные обязанности.

В Генштабе напомнили, что увольнение главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба осуществляется исключительно на основании указа президента Украины.