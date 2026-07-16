"Никогда не подводил президента": Федоров вышел с заявлением на фоне отставки

"Могу сказать, что в окружении президента я точно являюсь человеком, который его ценил больше всего среди тех, кто у него есть. И никогда не подводил ни в чем. Не было коррупционных скандалов, построения схем. Мы построили цифровое государство, запустили "Дию", "Мрию", изменили налоговую систему для профтех компаний. С 2022 года мы начали заниматься войной", - заявил он на брифинге.

В своем выступлении Федоров заявил о блокировании его инициатив, он добавил, что среди перемен предлагал смену главкома, назначение сильных командиров корпусов.

Фото: Михаил Федоров дает брифинг 16 июля (РБК-Украина)

Главные заявления:

я не строил политической карьеры, не открывал собственных компаний,

все заслуги я бы не сделал, если бы мы не были в одной команде с президентом,

первые морские дроны закупали благодаря сборам,

"Дельту" спасали от всех главкомов. Сейчас "Дельта" - это то, в чем нуждается весь мир

Сейчас "Дельта" - это то, в чем нуждается весь мир "Линия дронов" убивает каждого 3-4 россиянина на поле боя,

было принято агрессивное решение открыть рынок дронов-перехватчиков, открыть возможность частным компаниям тестировать их в разных областях, давать тысячи долларов, все были против этого решения, но сегодня они сбивают 70-90 процентов "шахедов".

в этом году будет закуплено 50 000 НРК, это рекордное количество,

о Павле Елизарове - он сегодня написал рапорт об увольнении со службы, я надеюсь, что это изменится.

Почему не получилось работать с Сырским

"Когда президент сказал, что не планирует менять Сырского, это его решение как верховного главнокомандующего, я с этим решением согласился и сказал - значит я буду работать с ним, потому что наш "клиент" - украинский народ. Но мы столкнулись с тем, что все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться и Сырский не готов лично в глаза говорить о проблемах. Он готов плести интриги. Это привело к тому, что он по факту поставил ультиматум. И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить россию - он придумал, как расколоть страну», – заявил он.

В то же время Федоров добавил, что Сырский в 2022 году спас нашу страну, мы не можем недооценить такого командира. Но война изменилась полностью.

Дальнейшие планы

"У нас нормальный разговор был вчера с президентом, он предложил стать советником или найти другой путь остаться в команде. Я от советника отказался, у меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности", - заявил он, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

О мобилизации

"Я 6 месяцев на хейт о мобилизации не отвечал вообще, чтобы не допустить возникшую сегодня ситуацию, до которой нас довел главком. Кому подчиняются ТЦК? Сухопутным войскам. Кому подчиняются Сухопутные войска? Главкому и Генштаб занимается этими вопросами", - заявил он.

Он также заявил, что сейчас молодые люди обсуждают не контракты, а экс-комбрига 155 бригады, сделавшего наибольшее зло.

"Они обсуждают штурмовые подразделения. Поэтому невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и без реальных изменений в армии", - считает Федоров.

О протестах

"Министр обороны - это квота президента. Мы сегодня видим, что вышел украинский народ (на протест, - ред.). Украинский народ не за конкретного министра Федорова, народ вышел за себя. Почему появившиеся надежды - произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, почему сейчас эта траектория ломается и мы с нее сворачиваем?. Есть такой риск. Народ вышел за это", - заявил он.

"Буду я дальше, не буду - сейчас речь не обо мне. Мы должны с президентом еще раз этот вопрос обсудить, мы с ним сегодня имели также разговор по телефону", - добавил Федоров, отвечая на вопрос, останется ли министром.

Он также заявил, что "если мы решим корень проблемы - у нас достаточное количество людей в стране, которые могут занимать должности".

"Я никогда не ставил условия (что не будет Сырского, - ред.), но мне не нужна должность министра обороны, чтобы быть министром обороны. Мне нужна должность, чтобы победить в войне. В такой конструкции победить в войне лично я не знаю как", - добавил он.

Почему президент выбрал сторону Сырского?

"Я знаю президента 7 лет. Считаю, что он еще не выбрал сторону Сырского. Я сегодня с ним говорил и сказал, что поступаю по совести. Я с ним прошел путь. Сейчас есть ситуация, в которой и он, и я поступаем, учитывая какой-то собственный взгляд на этот мир. Это нормально. Когда к нему приходит 90% людей, у которых возникли проблемы после нашей работы в Минобороны, ему тяжело, наверное, все это проанализировать и принять правильное решение. Я уверен, что президент слышит украинский народ, знает, что делать и 100% ситуация будет исправлена", - заявил Федоров.

Об отношениях с руководством "Слуги народа"

"Мы имели хороший разговор с руководителем партии (вероятно имея в виду именно фракции - Давида Арахамию", - ред.) "Слуги народа", он сказал - моя позиция к тебе нейтральна", - коротко ответил он.