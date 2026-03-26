Шаг за шагом: ВСУ взяли под контроль Березовое на Днепропетровщине

Украинские десантники полностью освободили от российских оккупантов село Березовое в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

В бригаде отмечают, что во время наступательных действий подразделений ДШВ противник несет значительные потери в живой силе .

Военные продолжают операцию по выбиванию российских войск с украинских территорий.

Ситуация на Днепропетровщине

Напомним, украинские военные проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении. По данным Генштаба, Силам обороны уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что ВСУ продвинулись на 10-12 километров вглубь региона. С конца января 2026 года деоккупировано более 400 кв. километров территории, однако под контролем россиян еще остаются пять населенных пунктов области.

Кроме того, активные действия группировки Десантно-штурмовых войск имеют целью сорвать планы РФ по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики ISW отмечают, что успешные контратаки ВСУ на юге могут полностью нивелировать планы врага на весенне-летнюю кампанию 2026 года.