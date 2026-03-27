Успешные контратаки ВСУ на юге срывают планы России на Донетчине, - ISW

Успешные украинские контратаки на Александровском и Гуляйпольском направлениях заставляют российское командование менять свои планы и перебрасывать силы из Донецкой области на юг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Успехи украинский войск на юге

Как указали аналитики, украинские военные достигли значительных тактических успехов на юге с конца января 2026 года.

В частности, по информации Десантно-штурмовых войск, по состоянию на 26 марта был освобожден населенный пункт Березовое, что позволило ликвидировать российское выступление на этом направлении.

В отчете отмечается, что украинские войска с конца января 2026 года вернули себе больше территории, чем российские войска захватили в феврале 2026 года.

Украина заявляет, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях с конца января освобождено от оккупантов более 400 кв. км - в рамках двух отдельных операций.

В ISW пока имеют доказательства освобождения не менее 334,06 кв. км на юге Украины, однако аналитики признают, что "консервативная методология картографирования ISW недооценивает украинские достижения".

Россия вынуждена менять планы

"Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, имеют каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций на других участках линии фронта", - считают в ISW.

Из-за этого, в начале марта российское командование было вынуждено перебросить элитные подразделения - десантников и морскую пехоту - из Донецкой области на юг Украины, что, вероятно, сорвало планы весенне-летнего наступления 2026 года против "пояса крепостей".

"Крепостной пояс"

Эксперты считают, что россияне вряд ли захватят украинский "крепостной пояс" в 2026 году.

Свое весенне-летнее наступление на хорошо укрепленные города Донецкой области россияне начали со значительного увеличения механизированных и моторизованных штурмов на разных участках фронта между 17 и 21 марта, а также периода усиленных ударов и перемещения тяжелой техники и войск на передовой.

Они уточнили, что "крепостной пояс" - это концентрация четырех сильно укрепленных и крупных городов в Донецкой области с общим довоенным населением более 380 000 человек, которые простираются с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск.

В ISW напомнили, что россияне уже пытались захватить "крепостной пояс" в 2014 и 2022 годах, но не смогли, "и такая операция на пятом году войны, вероятно, будет многолетними усилиями со значительными потерями личного состава и материальных средств".

Проблемы в РФ

В то же время даже в самой России признают проблемы. В частности, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что пока рано говорить о "триумфальном весеннем наступлении".

В ISW добавляют, что Кремль осознает сложность захвата этих территорий и поэтому пытается давить на Украину с требованием уступок, чтобы избежать значительных потерь и сохранить ресурсы для будущих операций.