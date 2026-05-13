ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывы

09:55 13.05.2026 Ср
3 мин
Во многих регионах объявлена воздушная тревога
aimg Елена Чупровская
Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывы Фото: Воздушные силы призывают не игнорировать воздушную тревогу (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россия утром 13 мая начала новую массированную атаку дронами по Украине. В воздухе одновременно фиксируют десятки ударных беспилотников, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины и сообщения мониторинговых каналов.

Читайте также: Силы обороны Покровск не будут оставлять, но в Мирнограде ситуация сложнее, - источник

Дроны летят с разных направлений

По состоянию на 9:30 утра новые группы ударных беспилотников продолжают заходить в воздушное пространство Украины с разных сторон.

Воздушные силы фиксируют:

  • дроны на севере Киевщины - в районе Чернобыля и с курсом на Житомирщину;
  • группы беспилотников с Кировоградщины на Черкасщину - курсом на Умань;
  • пуски управляемых авиабомб в Донецкой и Сумской областях.

Под массированной атакой с утра находится Днепр. Работала ПВО.

Мониторы предупреждают: в течение дня в небе может появиться более 100 дронов.

Мэр Ивано-Франковска также призвал жителей города быть начеку. "Реагируем на тревоги в ближайшие часы! Есть опасность!" - написал он.

Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывыФото: по состоянию на 9:45 в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (скриншот alerts.in.ua)

Нынешняя волна - продолжение атаки, начавшейся еще вечером 12 мая.

Как сообщало РБК-Украина, с вечера 12 мая Россия запустила по Украине 139 ударных беспилотников различных типов. К утру ПВО обезвредила 111 из них, но 20 дронов попали в 13 локациях.

Дроны запускали с направлений Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Обновлено в 10:05

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия планирует массированно атаковать Украину дронами сегодня.

Президент сообщил, что вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью оккупанты били по жилой и железнодорожной инфраструктуре на Днепровщине и Харьковщине, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике на Полтавщине. На всех уровнях украинские воины противодействуют.

Обновлено в 12:00

Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывы

Фото: по состоянию на 12:00 почти вся карта воздушных тревог "красная" ((скриншот alerts.in.ua)

Тревога добралась и до Киева. В столице фиксируют несколько вражеских дронов. БПЛА также зафиксированы и в других регионах Украины, в частности, сообщается, что они летят на запад.

Об этом, в частности, заявил начальник Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Обновлено в 12:30

Взрывы прогремели в Киеве и в Черновцах.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщает, что по дронам в областном центре работает ПВО, на центр города движется еще несколько вражеских целей.

Обновлено в 12: 45

На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. Коломыя осталась без света в результате атаки, - "Суспільне".

Обновлено в 13:00

Снова прогремели взрывы на Прикарпатье. "Враг атакует Прикарпатье! Находитесь в безопасных местах! Сохраняйте информационную тишину!" - сообщила начальница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Онищук.

Обновлено в 15:00

В Ровно в результате атаки БПЛА погибли два человека.

"Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом. По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", - говорится в сообщении начальника Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Ночью дроны нанесли удары по промышленной инфраструктуре Одесской области - повреждены складские и хозяйственные помещения.

В Полтаве после атаки начались проблемы со светом и водой. Без электричества оказались более 7 тысяч абонентов. Все о последствиях ночной атаки читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Взрыв Война в Украине Атака дронов
Новости
Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес