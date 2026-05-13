Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывы

Россия утром 13 мая начала новую массированную атаку дронами по Украине. В воздухе одновременно фиксируют десятки ударных беспилотников, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины и сообщения мониторинговых каналов.

Дроны летят с разных направлений

По состоянию на 9:30 утра новые группы ударных беспилотников продолжают заходить в воздушное пространство Украины с разных сторон.

Воздушные силы фиксируют:

дроны на севере Киевщины - в районе Чернобыля и с курсом на Житомирщину;

группы беспилотников с Кировоградщины на Черкасщину - курсом на Умань;

пуски управляемых авиабомб в Донецкой и Сумской областях.

Под массированной атакой с утра находится Днепр. Работала ПВО.

Мониторы предупреждают: в течение дня в небе может появиться более 100 дронов.

Мэр Ивано-Франковска также призвал жителей города быть начеку. "Реагируем на тревоги в ближайшие часы! Есть опасность!" - написал он.

Фото: по состоянию на 9:45 в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога (скриншот alerts.in.ua)

Нынешняя волна - продолжение атаки, начавшейся еще вечером 12 мая.

Как сообщало РБК-Украина, с вечера 12 мая Россия запустила по Украине 139 ударных беспилотников различных типов. К утру ПВО обезвредила 111 из них, но 20 дронов попали в 13 локациях.

Дроны запускали с направлений Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Обновлено в 10:05

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия планирует массированно атаковать Украину дронами сегодня.

Президент сообщил, что вчера в течение дня под ударом были 14 областей. Сегодня ночью оккупанты били по жилой и железнодорожной инфраструктуре на Днепровщине и Харьковщине, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике на Полтавщине. На всех уровнях украинские воины противодействуют.

Обновлено в 12:00

Фото: по состоянию на 12:00 почти вся карта воздушных тревог "красная" ((скриншот alerts.in.ua)

Тревога добралась и до Киева. В столице фиксируют несколько вражеских дронов. БПЛА также зафиксированы и в других регионах Украины, в частности, сообщается, что они летят на запад.

Об этом, в частности, заявил начальник Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Обновлено в 12:30

Взрывы прогремели в Киеве и в Черновцах.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Осипенко сообщает, что по дронам в областном центре работает ПВО, на центр города движется еще несколько вражеских целей.

Обновлено в 12: 45

На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. Коломыя осталась без света в результате атаки, - "Суспільне".

Обновлено в 13:00

Снова прогремели взрывы на Прикарпатье. "Враг атакует Прикарпатье! Находитесь в безопасных местах! Сохраняйте информационную тишину!" - сообщила начальница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Онищук.

Обновлено в 15:00

В Ровно в результате атаки БПЛА погибли два человека.

"Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом. По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", - говорится в сообщении начальника Ровенской ОГА Виталия Коваля.