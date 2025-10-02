Сырский приказал усилить перехват "Шахедов" на фронте и на границе

Российские оккупанты за сентябрь атаковали территорию Украины 6900 дронами, из которых более 3600 беспилотников были типа "Шахед". Украина разворачивает решения для борьбы с этой угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

По словам Сырского, российские оккупанты постоянно меняют тактику применения дронов. Сейчас враг активно атакует дронами прифронтовые и приграничные районы. Главными целями являются объекты критической инфраструктуры и гражданские здания.

На фоне усиления российских терактов принято решение усилить противовоздушную оборону на этих направлениях. В частности, там будет увеличено количество экипажей дронов-перехватчиков.

"Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки", - отметил Сырский.

Также, по словам главкома, сейчас идет формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Кроме этого развивается другое направление противодействия дронам - в отражении атак участвуют ударные вертолеты и легкомоторная авиация.

"Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", - добавил Сырский, отметив, что соответствующие задачи получили все причастные структуры.