Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на фронті та на кордоні

Російські окупанти за вересень атакували територію України 6900 дронами, з яких понад 3600 безпілотників були типу "Шахед". Україна розгортає рішення для боротьби з цією загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За словами Сирського, російські окупанти постійно змінюють тактику застосування дронів. Зараз ворог активно атакує дронами прифронтові та прикордонні райони. Головними цілями є об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі.

На тлі посилення російських терактів прийнято рішення посилити протиповітряну оборону на цих напрямках. Зокрема, там буде збільшено кількість екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", - зазначив Сирський.

Також, за словами головкома, зараз йде формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Окрім цього розвивається інший напрямок протидії дронам - у відбитті атак беруть участь ударні вертольоти та легкомоторна авіація.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - додав Сирський, зазначивши, що відповідні завдання отримали все усі причетні структури.