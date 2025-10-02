ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на фронті та на кордоні

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 21:40
UA EN RU
Сирський наказав посилити перехоплення "Шахедів" на фронті та на кордоні Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти за вересень атакували територію України 6900 дронами, з яких понад 3600 безпілотників були типу "Шахед". Україна розгортає рішення для боротьби з цією загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За словами Сирського, російські окупанти постійно змінюють тактику застосування дронів. Зараз ворог активно атакує дронами прифронтові та прикордонні райони. Головними цілями є об'єкти критичної інфраструктури та цивільні будівлі.

На тлі посилення російських терактів прийнято рішення посилити протиповітряну оборону на цих напрямках. Зокрема, там буде збільшено кількість екіпажів дронів-перехоплювачів.

"Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами. Триває системне розширення штату відповідних формувань. Нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування", - зазначив Сирський.

Також, за словами головкома, зараз йде формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил ЗС України. Окрім цього розвивається інший напрямок протидії дронам - у відбитті атак беруть участь ударні вертольоти та легкомоторна авіація.

"Триває спільна робота Сил оборони та виробників з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів. Маємо пришвидшити розробку й впровадження їх у війська, адже в умовах технологічного змагання противник постійно вдосконалює свої засоби", - додав Сирський, зазначивши, що відповідні завдання отримали все усі причетні структури.

Зазначимо, що в ніч на 2 жовтня Росія запустила по Україні 86 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів. Знешкодити вдалось 53 ворожі цілі. Влучання ворожих дронів зафіксували на шести локаціях.

Також 1 жовтня росіяни намагалися бити по Україні: через масовані російські удари по енергетиці Чорнобильська АЕС опинилася в стані блекауту. Також терористи атакували об'єкти залізничної інфраструктури Одеси, Київщини та півночі України

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Дрони Олександр Сирський
Новини
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Путін зробив вкид про Куп'янськ, Покровськ і Костянтинівку: що вигадав цього разу
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим