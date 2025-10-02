ua en ru
Массированные удары по Украине: пострадало депо в Одессе, на севере задержки поездов

Украина, Четверг 02 октября 2025 08:49
Массированные удары по Украине: пострадало депо в Одессе, на севере задержки поездов
Автор: Карина Левицкая

Этой ночью Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севера Украины. Пострадал машинист, поезда следовали с задержками, однако движение удалось восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

"Еще одна сложная ночь для Украины. Массированные удары по Одессе и области, по Киевской области - десятки дронов по мирным населенным пунктам. Враг бьет и по Днепропетровской области и Запорожью", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, этой ночью Россия нанесла массированный обстрел по депо Укрзализныци в Одессе. Осколочные ранения получил машинист поезда. Мужчине сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Также были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе.

Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро - все продолжили движение, контактная сеть заживлена.

Из-за атаки некоторые поезда Черниговского и Сумского направления следуют с задержкой. Делаем все, чтобы даже такие массированные атаки не остановят украинские транспортные артерии.

"Россия ежедневно пытается разрушить одну из основ украинской устойчивости - нашу инфраструктуру, которая держит страну вместе. Это и железная дорога, дороги, энергетика. Страна-агрессор использует вооружение, которое невозможно без иностранных комплектующих. Поэтому нужно усиление санкций и блокирование всех цепей поставок", - подытожил он.

Обстрел Украины

Напомним, что россияне в ночь на 2 октября в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки в одном из районов пострадал человек.

В целом российские войска нанесли удар по значительной части энергетики Украины вечером 1 октября.

В результате без централизованного электроснабжения остался Славутич, Чернобыльская АЭС несколько часов была в блэкауте, а Чернигов и область перешли на графики.

Подробнее о последствиях вражеского обстрела можно узнать в материале РБК-Украина.

