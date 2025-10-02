Более 30 ударов дронами: как РФ атаковала Украину этой ночью
В ночь на 2 октября Россия запустила на Украину 86 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов. Обезвредить удалось 53 вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Атака Украины осуществлялась с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Миллерово.
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника на 6 локациях.
Атака воздушного пространства до сих пор продолжается, в небе остается несколько вражеских целей.
Фото: 53 беспилотника удалось сбить/подавить (t.me/kpszsu)
Обстрел Украины в ночь на 2 октября
Российские войска нанесли удар по значительной части энергетики Украины вечером 1 октября. В результате без электроснабжения остался ряд населенных пунктов и городов.
Также из-за российских ударов по энергетике Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута, впрочем, сейчас электроснабжение восстановили.
Еще этой ночью враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и севера Украины. Пострадал машинист, а поезда следовали с задержками.
РБК-Украина сообщало также, как в ночь на 2 октября россияне атаковали Киевскую область дронами. Вследствие ударов в одном из районов пострадал человек, был зафиксирован пожар в неработающем санатории.
Российские захватчики продолжают наносить воздушные удары дронами-камикадзе по населенным пунктам Украины.