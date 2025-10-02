ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Блэкаут на Чернобыльской АЭС и продвижение ВСУ под Добропольем: новости за 1 октября

Украина, Четверг 02 октября 2025 06:30
UA EN RU
Блэкаут на Чернобыльской АЭС и продвижение ВСУ под Добропольем: новости за 1 октября Иллюстративное фото: коротко о том, что произошло 1 октября (unplash.com)
Автор: Иван Носальский

Чернобыльская АЭС оказалась в состоянии блэкаута из-за российских ударов по энергетике. Тем временем украинские защитники продвинулись на Добропольском направлении.

Более детально о том, что произошло в среду, 1 октября, - в материале РБК-Украина.

Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за обстрела энергообъекта в Славутиче

Вследствие российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.

Специалисты начали работать над восстановлением электроснабжения.

Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м, - Сырский

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. За прошлые сутки они продвинулись на расстояние до 1400 метров, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам генерала, он съездил в украинским защитникам на Добропольское направление, где продолжается контрнаступательная операция.

Шатдаун в США: что это значит, кого коснется и повлияет ли на Украину

Белый дом 30 сентября объявил, что работа правительства США остановится, поскольку Сенат не поддержал законопроект республиканцев о временном финансировании до 21 ноября.

РБК-Украина рассказывает, что такое шатдаун и как это повлияет на США.

Каким будет осенне-зимнее наступление россиян? Прогноз от Генштаба

В ближайшее время российская армия будет продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровском и Добропольском, заявил начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.

При этом сейчас россияне пытаются установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Ситуация мегакритическая: на Черниговщине вводят графики отключения света

Массированные вражеские обстрелы Черниговщины в среду, 1 октября, повредили важные энергетические объекты, что стало причиной масштабного обесточивания.

Из-за этого в области вводят графики отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ЧАЭС Доброполье Вооруженные силы Украины Война в Украине Контрнаступление ВСУ
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня