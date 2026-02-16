ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедица

Понедельник 16 февраля 2026 16:40
UA EN RU
Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедица Погода в Украине завтра может быть опасной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях во вторник, 17 февраля. Тем временем температура воздуха в некоторых областях ночью может упасть до -19°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Почему погода в Украине завтра будет опасной

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, 17 февраля опасные метеорологические явления вероятны в большинстве областей.

Речь идет о гололедице на дорогах страны (кроме юга и юго-востока).

"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедицаПредупреждение об опасных метеоявлениях 17 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с осадками и температурой воздуха

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в целом погода в течение суток 17 февраля будет облачной, с прояснениями.

Снег и дождь вероятны:

  • ночью - в Крыму;
  • днем - в южной и юго-восточной частях Украины (местами там может быть также гололед).

Ветер во вторник будет преимущественно восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем по Украине - от 6 до 11 градусов мороза;
  • в северных областях - от 14 до 19 градусов мороза;
  • на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 1 до 6 градусов мороза.

Между тем днем 17 февраля температуру воздуха прогнозируют такую:

  • в среднем по Украине - от 0 до 5 градусов мороза;
  • в северных областях - от 5 до 10 градусов мороза;
  • на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 0 до 3 градусов тепла;
  • в Крыму - до +7 градусов по Цельсию.

Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедицаПрогноз погоды по Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода во вторник, 17 февраля, также будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.

При этом жителей и гостей региона предупреждают об опасной гололедице на дорогах.

Ветер ожидается преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - 14-16 градусов мороза;
  • днем - 7-9 градусов мороза.

Температура воздуха по Киевской области:

  • ночью - 14-19 градусов мороза;
  • днем - 5-10 градусов мороза.

Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедицаПрогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что может быть с погодой в Украине дальше

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, несмотря на то, что завтра похолодание в Украине окрепнет, дальше погода может снова резко измениться.

"Послезавтра (в среду, 18 февраля, - Ред.) - снова очередной южный циклон с Балкан", - объяснила эксперт.

Она уточнила, что из-за этого снова могут быть:

  • снегопады;
  • метели;
  • сильный ветер.

В Киеве этот очередной циклон, по словам Диденко, принесет "осложнение погоды и повышение температуры воздуха".

"Метеопаты, вы и так все понимаете. Коммунальщики, водители - тем более. Напоминаю, что южные циклоны имеют такую характерную особенность - ходят "сериями", - отметила специалист.

Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедицаСиноптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедицаПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, как нужно действовать, чтобы уберечь жизнь в случае, если человек провалился под лед.

Кроме того, мы сообщали о неочевидной опасности во время оттепели и как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте также, когда и почему именно небо в разных областях Украины заиграло редкими красками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"