Синоптики предупредили об опасной погоде: где в Украине завтра до -19 и гололедица
Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях во вторник, 17 февраля. Тем временем температура воздуха в некоторых областях ночью может упасть до -19°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха
Почему погода в Украине завтра будет опасной
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, 17 февраля опасные метеорологические явления вероятны в большинстве областей.
Речь идет о гололедице на дорогах страны (кроме юга и юго-востока).
"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеоявлениях 17 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с осадками и температурой воздуха
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в целом погода в течение суток 17 февраля будет облачной, с прояснениями.
Снег и дождь вероятны:
- ночью - в Крыму;
- днем - в южной и юго-восточной частях Украины (местами там может быть также гололед).
Ветер во вторник будет преимущественно восточным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
- в среднем по Украине - от 6 до 11 градусов мороза;
- в северных областях - от 14 до 19 градусов мороза;
- на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 1 до 6 градусов мороза.
Между тем днем 17 февраля температуру воздуха прогнозируют такую:
- в среднем по Украине - от 0 до 5 градусов мороза;
- в северных областях - от 5 до 10 градусов мороза;
- на Закарпатье, юге и юго-востоке - от 0 до 3 градусов тепла;
- в Крыму - до +7 градусов по Цельсию.
Прогноз погоды по Украине на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду прогнозируют в Киеве и области
По территории города Киева и Киевской области погода во вторник, 17 февраля, также будет облачной, с прояснениями. Без существенных осадков.
При этом жителей и гостей региона предупреждают об опасной гололедице на дорогах.
Ветер ожидается преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - 14-16 градусов мороза;
- днем - 7-9 градусов мороза.
Температура воздуха по Киевской области:
- ночью - 14-19 градусов мороза;
- днем - 5-10 градусов мороза.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что может быть с погодой в Украине дальше
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, несмотря на то, что завтра похолодание в Украине окрепнет, дальше погода может снова резко измениться.
"Послезавтра (в среду, 18 февраля, - Ред.) - снова очередной южный циклон с Балкан", - объяснила эксперт.
Она уточнила, что из-за этого снова могут быть:
- снегопады;
- метели;
- сильный ветер.
В Киеве этот очередной циклон, по словам Диденко, принесет "осложнение погоды и повышение температуры воздуха".
"Метеопаты, вы и так все понимаете. Коммунальщики, водители - тем более. Напоминаю, что южные циклоны имеют такую характерную особенность - ходят "сериями", - отметила специалист.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее мы рассказывали, как нужно действовать, чтобы уберечь жизнь в случае, если человек провалился под лед.
Кроме того, мы сообщали о неочевидной опасности во время оттепели и как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.
Читайте также, когда и почему именно небо в разных областях Украины заиграло редкими красками.